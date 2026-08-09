Silberpreis: Lösen die US-Inflationsdaten am Mittwoch eine große Rallye aus?

Silber beendete die Handelswoche oberhalb von 63 US-Dollar. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht gab nicht nur Gold und Silber Auftrieb, sondern schob auch Aktienindizes wie den Dax an. Für den Silberpreis bahnt sich nunmehr eine weitreichende Weichenstellung an. Nicht zuletzt die anstehenden US-Inflationsdaten könnten die Situation grundlegend ändern und das Edelmetall endgültig aus der Korrektur holen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Auswirkungen des schwachen US-Arbeitsmarktberichts für Juli auf Anleiherenditen und US-Dollar und damit auf die Edelmetalle hatten wir in dem gestrigen Gold-Kommentar ausführlich dargelegt. Silber ließ im Nachgang an die Veröffentlichung der Jobdaten nichts anbrennen und legte eine beeindruckende Zwischenrallye auf das Börsenparkett. Kurzzeitig gerieten dabei die 65 US-Dollar unter Druck. Ein Wochenschluss oberhalb von 65 US-Dollar wäre aber wohl des Guten zu viel gewesen.

Am Mittwoch (12. August) werden die wichtigen US-Verbraucherpreisdaten und hier vor allem die Kernrate im Fokus stehen. Am Donnerstag folgen die US-Erzeugerpreise. Sollten sich die Zinsängste im Hinblick auf die Septembersitzung der Fed nach den Preisdatenveröffentlichungen weiter verflüchtigen, könnte das Gold aber vor allem Silber einen weiteren Schub geben. Gegenteiliges ist hingegen zu erwarten, sollten die Daten die Zinsängste wieder befeuern. So oder so könnte es in Kürze zu einer Weichenstellung bei Silber kommen. Die Chancen stehen so schlecht nicht, dass es danach in Richtung Rallye geht.

Silber holt sich endlich das Momentum zurück

Gold beendete die Handelswoche bei 4.343 US-Dollar und Silber bei 63,5 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio liegt entsprechend bei 68,3. Zum Vergleich: Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle vor einer Woche lag die Ratio knapp über 70. Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass sich Silber das Momentum zurückholt. Zur Einordnung der Werte: Als langfristig relevanter Durchschnittswert gilt 60. Anfang des Jahres, als der Silberpreis kurzzeitig der Schwerkraft entsagte, wurden Ratio-Werte von deutlich unter 50 verzeichnet.





Fazit / Silberpreis-Prognose

Trotz der unverändert fragilen Lage am Ölmarkt gaben die Anleiherenditen zuletzt nach. Maßgeblichen Anteil daran hatten die frischen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Bereits am Mittwoch (05. August) kühlten die ADP-Daten die Gemüter am Anleihemarkt gehörig ab. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag schlug dann in die gleiche Kerbe. Sollten die anstehenden Preisdaten einen geringeren Inflationsdruck anzeigen, könnte sich die zuletzt am (US-)Anleihemarkt zu beobachtende Entwicklung verstärken. Und rückläufige Anleiherenditen sind jetzt nicht die schlechtesten Rahmenbedingungen für Gold und Silber.

Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich bei Silber eine Bewegung auf 70 US-Dollar ab. Sollte es dem Silberpreis gelingen, diese Hürde zu überspringen, wäre das ein weiterer wichtiger Zwischenerfolg auf dem Weg hin zum Comeback. Gleichzeitig würde sich für das Edelmetall die Tür in Richtung 80 US-Dollar öffnen. Die zentrale Unterstützung ist nach wie vor in den Bereich um 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

Die Aktien der Silberproduzenten reagierten bereits auf die jüngsten Anstieg des Silberpreises. Fresnillo, Hecla Mining und vor allem der fundamental exzellent aufgestellte kanadische Gold-Silberproduzent Pan American Silver zündeten ob der neuen Gemengelage bereits den Turbo.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!