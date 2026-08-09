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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Korrektur ist unausweichlich

    Wer glaubt, dass es in den Sommermonaten ruhiger werden wird, wird sich getäuscht sehen. Vielmehr stehen bald die turbulentesten Monate des Jahres an. Bereiten Sie sich darauf vor.

    DAX – Korrektur ist unausweichlich

    Der DAX hat es also doch geschafft auf ein neues Rekordhoch zu springen. Der dynamische Anstieg hat gezeigt, wie sehr die Marktteilnehmer auf Nachrichten gewartet haben und regierten, die etwas Entspannung versprochen haben. Wie nachhaltig solche Nachrichten sind, konnte man in den letzten Monaten immer wieder beobachten. Sobald es eine Kehrtwende gibt (und davon gab es in der Vergangenheit einige), werden sich die Händler wieder zurückziehen. Auch wenn es dieses Mal anders sein sollte, darf nicht verkannt werden, dass der jüngste Anstieg sehr schnell und steil erfolgt ist. Dies bedeutet, dass eine Korrektur, zumindest bis an die Ausbruchszone immer wahrscheinlicher wird. Dafür sprechen auch die Divergenzen bei verschiedenen Indikatoren. Im laufenden Trend sind solche, mehrere hundert Punkte umfassenden, Rückschläge bereits häufiger zu beobachten gewesen. Es wird dieses Mal kaum anders sein.

    Dow Jones – Mit Shooting-Star zur Korrektur

     

    Der US-Leitindex ist in der vergangenen Woche dynamisch auf eine neue Rekordmarke gesprungen. Kurz vor der Marke von 55.000 Punkten wurde ein Shooting-Star ausgebildet, der am nächsten Tag bestätigt wurde. Die Indikatoren stehen kurz vor Verkaufssignalen. Somit dürfte eine Korrekturbewegung bereits begonnen haben. Ein Rückgang in der kommenden Woche bis ca. 53.000 Punkte, sollte erwartet werden.

    Gold – Bodenbildung abgeschlossen?

     

    Gold scheint seine Bodenbildung beendet zu haben. Die jüngste Anstiegsbewegung deutet jedenfalls an, dass die Marktteilnehmer bereit sind, wieder zu höheren Preisen zu kaufen. Auch wenn der Aufwärtsschub genau im Bereich der alten Unterstützung zunächst beendet wurde, hat sich die Lage doch deutlich sichtbar verändert. Nach einem kurzen Rücksetzer sollte diese Zone überwunden werden können. Dies wäre die Basis für die Aufnahme eines neuen Aufwärtstrends. Der übergeordnete Trend ist ohnehin intakt.

    Öl – Hohe Vola durch wechselnde Aussagen

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der Öl-Preis ist wie immer ein Spielball der Mächtigen dieser Welt. Damit sind auch und vor allem die Mächtigen der Industrie und Öl-Wirtschaft gemeint. Schauen Sie sich bitte den Chart an. Der Preis steht nur knapp über dem Niveau von vor den kriegerischen Auseinandersetzungen. Vergleichen Sie dies bitte mit den Preisen, die Sie an den Tankstellen sehen. So können Sie verstehen, was ich mit meinen beiden Eingangssätzen gemeint habe. Technisch ist derzeit kaum eine valide Aussage zu treffen. Die alte Unterstützungszone wurde kurz unterschritten und wieder angelaufen. Die latenten Kaufsignale bei den Indikatoren sollten nicht überbewertet werden. Der aktuelle Trend ist kurzfristig noch abwärtsgerichtet.

    Bitcoin/USD – Die Bodenbildung läuft noch

    Anders als bei Gold konnte der Bitcoin die Bodenbildung noch nicht abschließen. Ein Abrutschen nach unten konnte allerdings auch zunächst vermieden werden. Kaufsignale bei den Indikatoren führen aktuell lediglich zur Stabilisierung. Eine Änderung der Lage ist derzeit nicht absehbar.    

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Impressum

    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

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    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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