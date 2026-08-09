Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,87 %

Daiwa Shoken Group Honsha gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,87 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,68 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,80 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Daiwa Shoken Group Honsha investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +120,52 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Daiwa Shoken Group Honsha verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,87 % Dividendenrendite bietet Daiwa Shoken Group Honsha ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,68 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Daiwa Shoken Group Honsha für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,87 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,80. Daiwa Shoken Group Honsha weist eine Marktkapitalisierung von 15,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,87 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Daiwa Shoken Group Honsha konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +20,68 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Daiwa Shoken Group Honsha Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,00 % konnte die Daiwa Shoken Group Honsha Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,87 %, eine Investition von etwa 25.840€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 70,00 +9,38 % +3,87 % 2026 64,00 +14,29 % +4,58 % 2025 56,00 +27,27 % +5,23 % 2024 44,00 +91,30 % +4,24 %

Warum Daiwa Shoken Group Honsha für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,87 %

Stetiges Dividendenwachstum: +20,68 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,80

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 25.840 € 3.000 € 77.520 € 6.000 € 155.039 € 12.000 € 310.078 €

Daiwa Shoken Group Honsha Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,70 % 1 Monat +8,02 % 3 Monate +19,53 % 1 Jahr +57,81 %

Informationen zur Daiwa Shoken Group Honsha Aktie

Es gibt 2 Mrd. Daiwa Shoken Group Honsha Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,85 Mrd. € wert.

Daiwa Shoken Group Honsha Aktie jetzt kaufen?

Ob die Daiwa Shoken Group Honsha Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daiwa Shoken Group Honsha Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.