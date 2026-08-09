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    Rendite statt Zinsen

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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +16,18 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Rendite statt Zinsen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
    Foto: adobe.stock.com

    SpareBank 1 Østlandet ist eine führende Regionalbank in Norwegen, die umfassende Finanzdienstleistungen bietet. Sie ist Teil der SpareBank 1-Allianz und konkurriert mit DNB, Nordea und Handelsbanken. Ihre regionale Verankerung und das Allianz-Netzwerk sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,27 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,18 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,94 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +55,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +6,27 % Dividendenrendite bietet SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,18 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,27 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,94.
    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert weist eine Marktkapitalisierung von 2,38 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,27 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +16,18 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.08.2026

    Die SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 17,500 zulegen. Das sind 0,000  mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,27 %, eine Investition von etwa 191.388 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 12,70 +23,30 % +6,27 %
    2025 10,30 +32,05 % +5,85 %
    2024 7,80 +14,71 % +5,97 %
    2023 6,80 +13,33 % +5,65 %
    2022 6,00 0,00 % +4,16 %

    Warum SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,27 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,18 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,94
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 15.949
    3.000 47.847
    6.000 95.694
    12.000 191.388

    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert

    0,00 %
    -1,96 %
    +1,16 %
    -2,47 %
    +8,02 %
    +54,99 %
    +55,80 %
    +119,35 %
    ISIN:NO0010751910WKN:A2DTEV
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    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,96 %
    1 Monat +1,16 %
    3 Monate -2,47 %
    1 Jahr +8,02 %

    Informationen zur SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie

    Es gibt 136 Mio. SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,38 Mrd. € wert.

    SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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