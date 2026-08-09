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    KORREKTUR

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    Ukraine kauft US-Artillerieraketen in der Türkei

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine kauft 70 ATACMS-Raketen aus der Türkei
    • Paket umfasst M270-Werfer und Streumunition
    • ATACMS reichen 165 Kilometer weit hinter die Front
    KORREKTUR - Ukraine kauft US-Artillerieraketen in der Türkei
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Im 2. Absatz wurde korrigiert, dass die Frist der US-Parlamentskammern für einen Einspruch 30 rpt. 30 Tage beträgt. Das geht aus der Vorlage des US-Außenministeriums hervor. Es gibt auch eine verkürzte Frist, sie gilt aber nur für Nato-Staaten oder enge Verbündete.)

    KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ukraine kauft in der Türkei ein größeres Paket mit US-produzierten Artilleriewaffen, das auch 70 Raketen des Typs ATACMS umfasst. Zu dem Geschäft gehören weiter 12 Mehrfachraketenwerfer M270, mehr als 2.500 Artillerieraketen vom Kaliber 227 Millimeter mit Streumunition sowie 47.000 Artilleriegranaten 203 Millimeter mit Streumunition, wie das ukrainische Militärportal "Militarnyj" berichtet.

    Es stützt sich dabei auf die offizielle Mitteilung des US-Außenministeriums an den Kongress zu dem geplanten Weiterverkauf. Demnach befürwortet die US-Regierung das Geschäft im Umfang von 283 Millionen US-Dollar (245 Millionen Euro). Es gilt als genehmigt, wenn die Parlamentskammern Senat und Repräsentantenhaus nicht binnen 30 Tagen widersprechen. Die Türkei wolle Waffen älterer Bauart verkaufen, hieß es. Die Ukraine wiederum könne ihre Feuerkraft bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges damit verstärken.

    ATACMS-Raketen für Angriffe hinter der Front

    Die verkauften ATACMS-Raketen der Modifikation M39 haben eine Reichweite von 165 Kilometern. Die USA haben der Ukraine solche Kurzstreckenraketen bereits geliefert; die frühere Führung von Präsident Joe Biden hat aber lange gezögert, den Einsatz auch gegen Ziele auf russischem Gebiet zuzulassen. Mit solchen Raketen kann die ukrainische Armee Truppenansammlungen und Kommandostellen der Russen im Rückraum der Front angreifen./fko/DP/mis







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