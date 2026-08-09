🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spanien und Italien kontrollieren wieder gegenseitig Einreisen

    Für Sie zusammengefasst
    • Italien und Spanien kontrollieren wieder ihre Grenzen
    • Streit über Migration belastet die europäische Einheit
    • Kontrollen belasten den Tourismus im Sommer
    Spanien und Italien kontrollieren wieder gegenseitig Einreisen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MADRID/ROM (dpa-AFX) - Wegen grundsätzlicher Differenzen über den Umgang mit Migranten kontrollieren die beiden EU-Partner Italien und Spanien jetzt wieder gegenseitig ihre Grenzen - so wie in früheren Zeiten vor dem Schengen-Abkommen zum freien Reiseverkehr in Europa. Auf Anweisung der linken Regierung in Madrid schauen seit Samstag auch die spanischen Behörden darauf, wer aus Italien an Häfen und Flughäfen ins Land kommt. Italiens Rechts-Regierung geht schon seit Beginn des Monats so vor.

    Auslöser war die vorübergehende Flucht Zehntausender afrikanischer Migranten in die spanische Exklave Ceuta in Marokko. Rom argumentiert, dass Italiens Grenzen nun einige Zeit besonders geschützt werden müssten, um illegale Einwanderung zu verhindern. Spanien antwortete mit derselben Gegenmaßnahme.

    Dahinter stehen Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez, deren Verhältnis ohnehin als gespannt gilt. Sie gehen auch mit Flüchtlingen unterschiedlich um.

    Beschwerden aus der Tourismusindustrie

    Nach erstem Anschein sind die Kontrollen an Häfen und Flughäfen zumindest für EU-Bürger allerdings eher symbolischer Natur. Rom betont, dass es nur um Ankömmlinge geht, die aus Ländern außerhalb der Europäischen Union kommen - de facto aus Afrika.

    Trotzdem gibt es aus der Tourismusbranche Beschwerden, dass die Kontrollen mitten in der sommerlichen Hauptreisezeit die Geschäfte belasten. "Es gibt Warteschlangen, Beeinträchtigungen bei den Dienstleistungen und den Mietwagenunternehmen. Wer ein Reisebüro betreibt, hat bereits Probleme mit den Kunden", berichtete der Tourismusverband Fiavet. Im Jahr reisen etwa 5,4 Millionen Italiener nach Spanien und mehr als 3,2 Millionen Spanier nach Italien - meistens Urlauber.

    Auf spanischer Seite hielten sich die Kontrollen in Grenzen: Nach Angaben des Innenministeriums wurden von rund 260 Flügen aus Italien lediglich zwölf kontrolliert. Die Zeitung "La Vanguardia" berichtete aus Barcelona, mehr als die Kontrollen hätten am Flughafen die vielen Kamerateams gestört, die berichten wollten. Nach Angaben der spanischen Behörden mussten am ersten Tag insgesamt 199 Passagiere aus Drittstaaten ihre Papiere vorzeigen.

    Meloni weist spanisches Ultimatum zurück

    In Spanien sollen die Kontrollen bislang bis zum 7. September dauern, in Italien bis zum 15. August. Bei den italienischen Grenzkontrollen wurde in den ersten Tagen kein einziger Ankömmling gestoppt. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass sich von den Migranten aus Ceuta jemand auf den Weg nach Italien gemacht hätte. Sie dürfen nicht einmal aufs spanische Festland.

    Meloni hatte die Maßnahme nach dem Andrang von mehr als 70.000 Migranten aus Marokko auf die Exklave verfügt. Inzwischen sind die allermeisten Flüchtlinge wieder zurück. Sànchez setzte Meloni zunächst ein Ultimatum, die Kontrollen aufzuheben. Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) ließ jedoch erklären: "Italien akzeptiert keine Ultimaten oder Vorgaben aus dem Ausland, was nationale Sicherheit und Grenzkontrolle betrifft."

    Madrid spricht von "Torpedo" gegen europäische Einheit

    Daraufhin kehrte auch der sozialdemokratische Regierungschef aus Madrid zu Kontrollen zurück. Aus spanischer Sicht ist Italiens Vorgehen nicht nur ungerechtfertigt, sondern auch ein Affront gegen Spanien und die europäische Zusammenarbeit. Außenminister José Manuel Albares sprach von einem "Torpedo unterhalb der Wasserlinie der europäischen Einheit".

    Meloni war 2022 mit dem Versprechen, hart gegen unerwünschte Migration vorzugehen, ins Amt gewählt worden. Nächstes Jahr stehen in Italien wieder Wahlen an. Nach italienischen Medienberichten wollte sich Außenminister Antonio Tajani von der rechtsbürgerlichen Partei Forza Italia darum bemühen, den Streit zu entschärfen. Die beiden anderen Koalitionspartner - Melonis Fratelli d'Italia und die Rechtspartei Lega - seien jedoch für einen harten Kurs gegen Madrid./cs/ro/er/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Spanien und Italien kontrollieren wieder gegenseitig Einreisen Wegen grundsätzlicher Differenzen über den Umgang mit Migranten kontrollieren die beiden EU-Partner Italien und Spanien jetzt wieder gegenseitig ihre Grenzen - so wie in früheren Zeiten vor dem Schengen-Abkommen zum freien Reiseverkehr in Europa. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     