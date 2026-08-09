Graphit für die nächste Generation Kernkraft

Diese Woche gab es bei SGL Carbon gleich zwei berichtenswerte Ereignisse – Halbjahreszahlen und eine strategisch bedeutsame Meldung aus dem Bereich Nuklearenergie.

📊 𝗗𝗶𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻

Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 13,0% auf 394,2 Mio. € – strukturell bedingt durch die Einstellung defizitärer Carbonfaser-Aktivitäten Mitte 2025. Das bereinigte EBITDA lag bei 69,8 Mio. € mit einer Marge von 17,7%. Die Restrukturierung zeigt Wirkung. Zusätzlich stützten Kompensationszahlungen von 28,7 Mio. € aus angepassten Lieferverträgen mit Halbleiterkunden das Ergebnis – SGL hatte Kunden beim Lagerabbau unterstützt und dafür Ausgleichszahlungen erhalten. Die Jahresprognose von 720–770 Mio. € Umsatz und 110–130 Mio. € bereinigtem EBITDA wurde bestätigt.

⚛️ 𝗗𝗶𝗲 𝗲𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆: 𝗡𝗕𝗚-𝟭𝟴 𝗳ü𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗫𝗲-𝟭𝟬𝟬

Interessanter ist die Meldung vom 3. August. SGL Carbon und X-energy haben eine verbindliche Vereinbarung geschlossen, die Produktionskapazität für den Spezialgraphit NBG-18 bis 2030 zu verdoppeln. NBG-18 ist ein mittelkörniger isotroper Graphit in Nuklearqualität – Moderator und strukturelles Material im Reaktorkern des Xe-100-Hochtemperatur-Gasreaktors. X-energy investiert bis zu 8 Mio. USD in den Ausbau des SGL-Standorts in Chedde, Frankreich – künftig sollen dort Graphitblöcke für bis zu acht neue Xe-100-Reaktoren pro Jahr entstehen. SGL baut parallel US-Kapazitäten für die Weiterverarbeitung auf.

Die neue Vereinbarung baut auf dem im Januar 2026 geschlossenen Zehnjahres-Liefervertrag auf – mit einem ersten Dreijahresauftrag im Volumen von über 100 Mio. USD. Die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen läuft seit 2015 – NBG-18 wurde über mehr als ein Jahrzehnt gemeinsam für den kommerziellen Kernkraftbetrieb qualifiziert.

🌐 𝗪𝗲𝗿 𝗵𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗫-𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝘀𝘁𝗲𝗵𝘁

X-energy ist kein Startup aus dem Nichts. Amazon hält rund 20% und hat sich zu 5 GW Abnahme bis 2039 verpflichtet. Weitere Kunden sind Dow Chemical – mit einem geplanten Xe-100-Kraftwerk in Texas im Rahmen des US Advanced Reactor Demonstration Program – sowie der britische Energieversorger Centrica. Die Projektpipeline umfasst 144 Reaktoren für rund 11,5 GW. Im April 2026 ging X-energy unter dem Ticker XE an der Nasdaq an die Börse und erzielte mit 1,02 Mrd. USD den größten Nuklear-IPO der Geschichte.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

SGL Carbon ist nicht das erste Unternehmen, das man mit dem SMR-Boom verbindet. Aber NBG-18 ist ein kritisches Long-Lead-Material – jahrelange Qualifizierung, begrenzte Lieferanten, sicherheitsrelevant. Wer diesen Werkstoff liefern kann, sitzt an einem strukturellen Engpass. Genau dort sitzt SGL Carbon – mit einer Partnerschaft, die seit über einem Jahrzehnt aufgebaut wurde, und einer Pipeline, hinter der Amazon, Dow und Centrica stehen.

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