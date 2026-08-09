Top-Artikel der Kalenderwoche 32/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Leonardo testet Drohnen ohne GPS – der militärische Nutzen ist enorm
Leonardo testet Drohnen, die ohne GPS oder Galileo navigieren. Die Technik könnte im Ernstfall entscheidend werden – doch noch fehlen wichtige Beweise.
Milliarden-Abspaltung: Thyssenkrupp steht vor dem großen Schnitt
Thyssenkrupp spaltet tk accelis Ende Oktober ab. Aktionäre erhalten 49 Prozent der Anteile, während der Konzern die Kontrolle behält.
Crash-Prophet Michael Burry blamiert sich: Diese Wette taugt wirklich gar nichts
Michael Burry wettet prominent gegen beliebte KI-Aktien, hält aber auch einige Long-Positionen, daraus taugt Online-Wettanbieter DraftKings jedoch gar nichts.
Oracle vor dem KI-Bankrott? So schlimm war es noch nie!
Bei Oracle sind die Kosten für Kreditausfallversicherungen auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Die Furcht vor einem Zahlungsausfall wird konkret.
Hensoldt liefert Rekorde – doch diese Prognose ist noch spannender
Hensoldt verdoppelt den Auftragseingang nahezu und sitzt auf Bestellungen über 10,4 Milliarden Euro. Warburg hält die Prognose für zu vorsichtig.
D-Wave macht 48 Millionen US-Dollar Verlust – bei nur 3,1 Millionen Umsatz
Die Bookings schießen um mehr als 1.120 Prozent nach oben. Aber noch wachsen Kosten und Verluste schneller als das Geschäft – ein gefährlicher Konflikt für Anleger.
Toyota lässt die Konkurrenz alt aussehen – folgt jetzt der nächste Schub?
Toyota steigert den Gewinn dank starker Hybridverkäufe deutlich, hebt die Prognose an und setzt trotz Zöllen auf mehr Produktion in den USA.
Krypto soll steigen auch wenn Clarity Act versagt
Bitwise erwartet trotz eines möglichen Scheiterns des Clarity Act weiteres Krypto-Wachstum, weil die SEC den Markt mit neuen Regeln vorantreiben könnte.
Foxconn sprengt alle Rekorde – und der KI-Boom steht erst am Anfang
Foxconn erzielt dank starker KI-Server-Nachfrage einen Rekordumsatz. Der Konzern wächst rasant, doch niedrige Margen bleiben der entscheidende Haken.
SpaceX liefert Umsatzsprung – doch KI-Kosten drücken die Aktie
SpaceX überzeugt mit einem Umsatz über den Prognosen, doch explodierende KI-Ausgaben belasten die Aktie nach den ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang.