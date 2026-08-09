Top-Artikel der Kalenderwoche 32/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Leonardo testet Drohnen, die ohne GPS oder Galileo navigieren. Die Technik könnte im Ernstfall entscheidend werden – doch noch fehlen wichtige Beweise.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Thyssenkrupp spaltet tk accelis Ende Oktober ab. Aktionäre erhalten 49 Prozent der Anteile, während der Konzern die Kontrolle behält.

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Michael Burry wettet prominent gegen beliebte KI-Aktien, hält aber auch einige Long-Positionen, daraus taugt Online-Wettanbieter DraftKings jedoch gar nichts.

Bei Oracle sind die Kosten für Kreditausfallversicherungen auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Die Furcht vor einem Zahlungsausfall wird konkret.

Hensoldt verdoppelt den Auftragseingang nahezu und sitzt auf Bestellungen über 10,4 Milliarden Euro. Warburg hält die Prognose für zu vorsichtig.

Die Bookings schießen um mehr als 1.120 Prozent nach oben. Aber noch wachsen Kosten und Verluste schneller als das Geschäft – ein gefährlicher Konflikt für Anleger.

Toyota steigert den Gewinn dank starker Hybridverkäufe deutlich, hebt die Prognose an und setzt trotz Zöllen auf mehr Produktion in den USA.

Bitwise erwartet trotz eines möglichen Scheiterns des Clarity Act weiteres Krypto-Wachstum, weil die SEC den Markt mit neuen Regeln vorantreiben könnte.

Foxconn erzielt dank starker KI-Server-Nachfrage einen Rekordumsatz. Der Konzern wächst rasant, doch niedrige Margen bleiben der entscheidende Haken.

SpaceX überzeugt mit einem Umsatz über den Prognosen, doch explodierende KI-Ausgaben belasten die Aktie nach den ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang.