Linken-Chef pocht auf Enteignung großer Wohnungskonzerne

Großen Konzernen wie Vonovia und Deutsche Wohnen gehe es nicht darum, bezahlbaren Wohnraum für Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern Rendite zu erwirtschaften. "Wir wollen, dass die Mieten, wo die Menschen heute leben, wieder sinken", betonte Pantisano. "Ich finde, das muss ein Ende haben, dass die Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, die Hälfte des Monats für die Aktionäre von Vonovia arbeiten gehen."

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Luigi Pantisano pocht im Berliner Wahlkampf auf die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Die Berliner Bürger hätten entschieden, dass sie das wollten, "und diesen Auftrag nehmen wir mit", betonte Pantisano im Sommerinterview der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Co-Bundesvorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, hatte eine Enteignung von Wohnungskonzernen im "Stern" zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung in Berlin gemacht. Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach erklärte daraufhin, dann müsse die Linke alleine in Berlin regieren.

Pantisano nimmt das gelassen: Koalitionsverhandlungen gebe es erst nach der Wahl, betonte er. "Unser entscheidender Koalitionspartner sind die Berlinerinnen und Berliner, die in einem Volksentscheid gemeinsam mit einer großen Mehrheit entschieden haben, dass sie die Enteignung von großen Wohnungskonzernen wollen."/tam/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 21,07 auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,10 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,64 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,63 %/+61,67 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar