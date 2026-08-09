Die Deutsche Rohstoff-Aktie gewinnt an Fahrt: Jetzt rückt Bewertung nach Prognoseanhebung und Bohr-Erfolgen in den Fokus

Die Community debattiert vor allem die Bewertung der Aktie vor dem Hintergrund der neuen Prognosen für 2026 und 2027. Ausgangspunkt ist die offizielle Anhebung der Guidance: Das Unternehmen erwartet im Basisszenario bei einem WTI-Ölpreis von 75 US-Dollar je Barrel für 2026 nun einen Umsatz von 300 bis 320 Millionen Euro. Ein Research-Haus, das im Forum mehrfach zitiert wird, arbeitet mit einer Basisannahme von 310 Millionen Euro Umsatz und bis zu 390 Millionen Euro EBITDA für 2026, inklusive eines erheblichen Beitrags aus dem geplanten Verkauf der Almonty-Beteiligung. Für 2027 wird dort ein EBITDA von 250 Millionen Euro unterstellt. Diese Zahlen gelten in der Diskussion als Referenzrahmen, auch wenn sie teils mit eigenen Annahmen der Nutzer weitergedacht werden.

Die Aktie der Deutschen Rohstoff AG stand in dieser Woche im Fokus der Anleger. Nach einer erneuten Anhebung der Unternehmensprognosen und starken Produktionszahlen aus neuen Bohrungen legte der Kurs auf Wochensicht um 3,7 Prozent zu. Zwischen einem Tief von 78,00 Euro und einem Hoch von 84,00 Euro schwankte die Notierung, während das Handelsvolumen unter dem Wochenschnitt blieb. Im Zentrum der Diskussion im Forum stand die Frage, ob die aktuelle Bewertung den jüngsten operativen Fortschritt und die angehobene Guidance bereits widerspiegelt oder ob trotz des Kursanstiegs noch erhebliches Potenzial besteht.

Mehrere Beiträge verweisen auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Vorjahreszahlen von 5,82 und leiten daraus eine aus ihrer Sicht günstige Bewertung ab. Teilweise wird argumentiert, dass die Gesellschaft einen Großteil ihres aktuellen Börsenwerts in den kommenden Jahren verdienen könnte, insbesondere wenn die erwarteten Einmalerträge aus der Almonty-Position realisiert werden. Einige Nutzer rechnen mit sehr niedrigen KGVs für 2026, sehen diese aber selbst als durch Sondereffekte verzerrt und diskutieren, welches Multiple für das Kerngeschäft ohne Almonty angemessen wäre. Die Spanne der Einschätzungen reicht von konservativen KGVs um 4 bis hin zu deutlich höheren Bewertungsniveaus, die eher an internationalen Öl- und Gaswerten orientiert sind.

Optimisten setzen auf Bohrtechnik, Reserven und Ölpreis

Die positiven Stimmen stützen sich vor allem auf die operative Entwicklung. Als zentraler Treiber gelten die neuen Zwei- und Drei-Meilen-Bohrungen in der Niobrara-Formation, die laut Unternehmensangaben die Erwartungen deutlich übertroffen haben. Die Community hebt hervor, dass einzelne Zwei-Meilen-Bohrungen in der Anfangsphase über 1.500 Barrel Öl pro Tag erreicht haben sollen und Drei-Meilen-Bohrungen Spitzenwerte von rund 2.000 Barrel pro Tag. Die im Forum diskutierten Produktionsdaten werden als Bestätigung für das neue Completion-Design gewertet, das nach Einschätzung mehrerer Nutzer zu deutlich höheren Fördervolumina und einer besseren Kapitalrendite führt.

Ein weiterer Hoffnungsträger ist der künftige Reservenbericht. Mehrere Beiträge erwarten, dass die nachgewiesenen Reserven aufgrund der besseren Bohrleistungen und eines höheren Ölpreisniveaus deutlich steigen könnten. Genannt werden Spekulationen, wonach die gesamten Reserven von bislang 79 Millionen Barrel Öläquivalent auf über 100 Millionen anwachsen könnten. Diese Zahlen sind nicht bestätigt, zeigen aber, dass ein Teil der Community von einer strukturellen Verbesserung des Ressourcenprofils ausgeht. Hinzu kommt die Erwartung, dass der Ausbau des Bohrprogramms auf 32 Bohrlöcher für 2026 die Produktion im zweiten Halbjahr auf bis zu 30.000 Barrel Öläquivalent pro Tag treiben könnte, während das Management offiziell konservativere Spannen kommuniziert.

Flankiert werden diese operativen Argumente von makroökonomischen Überlegungen. Mehrere Nutzer verweisen auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten und mögliche Beeinträchtigungen der Schifffahrt, die aus ihrer Sicht den Ölpreis stützen oder treiben könnten. Zudem werden externe Analysen zitiert, die generell von einem freundlichen Ölpreisumfeld ausgehen. In Summe entsteht in der optimistischen Fraktion das Bild eines Unternehmens mit wachsender Produktion, verbesserten Margen und einem aus ihrer Sicht noch nicht ausgereizten Bewertungsniveau.

Skepsis wegen Einmaleffekten, Zyklik und Kursverlauf

Die kritischen Stimmen im Forum richten den Blick stärker auf Risiken und mögliche Übertreibungen. Ein wiederkehrender Punkt ist die hohe Bedeutung der Almonty-Beteiligung und der dazugehörigen Wandelanleihen. Ein Teil der erwarteten Gewinne der kommenden Jahre basiert auf der Annahme, dass weitere Aktienpakete zu attraktiven Kursen verkauft oder Wandelrechte ausgeübt werden können. Mehrere Nutzer diskutieren die Struktur der Wandelanleihen, die Wahlrechte zwischen Cash und Aktien sowie den Zeitpunkt möglicher Wandlungen. Die Unsicherheit über die konkrete Ausgestaltung und das Timing wird als Risiko gesehen, zumal ein Teil der Erträge klar als Einmaleffekt eingestuft wird.

Hinzu kommt die grundsätzliche Zyklik des Geschäftsmodells. Einige Beiträge warnen davor, die aktuell hohen Ertragsprognosen einfach in die Zukunft fortzuschreiben. Sie verweisen darauf, dass ein Teil der Bewertungsargumentation auf einem günstigen Ölpreisumfeld und außergewöhnlich produktiven Bohrungen beruht. Fiele der Ölpreis oder blieben künftige Bohrkampagnen hinter den Erwartungen zurück, könnten die Margen und Cashflows deutlich unter den derzeit diskutierten Niveaus liegen. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt, ob die zuletzt erreichten Kurse um 120 Euro eine Übertreibung nach oben oder der aktuelle Bereich um 80 Euro eine Übertreibung nach unten darstellen.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Kapitalallokation. Während einige Nutzer sich hohe Sonderdividenden oder eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik vorstellen, verweisen andere auf die bisher eher vorsichtige Dividendenpraxis des Unternehmens. Die Erwartung, dass ein großer Teil der Mittel im Bohrprogramm gebunden bleibt, steht im Raum und führt zu unterschiedlichen Einschätzungen, wie viel kurzfristiger Rückfluss tatsächlich bei den Aktionären ankommt. Diese Unsicherheit trägt dazu bei, dass ein Teil der Community trotz der starken operativen Zahlen zurückhaltend bleibt.

Für die kommende Woche rücken vor allem technische Marken und Nachrichtenfluss in den Vordergrund. Auf der Oberseite gilt das Wochenhoch bei 84,00 Euro als erste Hürde, während das Wochentief bei 78,00 Euro als kurzfristige Unterstützung gesehen wird. Aus Sicht der Diskutanten könnten neue Informationen zum Fortschritt des Bohrprogramms, Hinweise auf den weiteren Umgang mit der Almonty-Beteiligung sowie Entwicklungen am Ölmarkt die Kursrichtung beeinflussen. Solange keine neuen Unternehmensmeldungen anstehen, dürfte die Aktie vor allem auf Bewegungen des Ölpreises und die Interpretation der jüngsten Prognoseanhebung durch den breiteren Markt reagieren.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +3,7 % Wochenhoch / Wochentief 84,00€ / 78,00€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 420,46 Mio.EUR

Stand: 09.08.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 84,00€ und das Wochentief bei 78,00€ die zunächst wichtigsten Marken.