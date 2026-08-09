🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund besiegt Arsenal im Testspiel mit 3:2
    • Junge Dortmunder treffen dreimal in London
    • BVB hält Führung trotz Arsenals spätem Druck
    Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    LONDON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für den BVB trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) sowie der 19-jährige Joane Gadou (58.). Sowohl Gadou als auch Karetsas sind zwei von bislang vier Neuzugängen, die in diesem Sommer zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac gestoßen sind.

    Trotz eines Chancenplus der Gastgeber und einiger Lücken in der Dortmunder Defensive ging der BVB mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die "Gunners" um Nationalspieler Kai Havertz durch Ethan Nwaneri (54.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Gyökeres (69.) zweimal und drückten mit zahlreichen Nachwuchstalenten noch auf den Ausgleich. Doch Schwarz-Gelb hielt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

    Noch ein Härtetest steht für den BVB aus

    Der BVB war nach der Rückkehr von seiner einwöchigen Japan-Reise vor einer Woche nicht mit allen Profis auf die Insel gereist. Neben den sich in der Reha befindenden Emre Can, Nico Schlotterbeck und Mussa Kaba waren auch Gregor Kobel und Julian Ryerson nach ihrer Urlaubs-Rückkehr nicht mit dabei. Auch Waldemar Anton (Trainingssteuerung) und Diant Ramaj (individuelles Training) verzichteten auf die Reise nach England.

    Bevor es in zwei Wochen (22. August) im Franz-Beckenbauer-Supercup im ersten Pflichtspiel der Saison gegen den FC Bayern München ernst wird, steht für die Dortmunder am kommenden Samstag noch ein letzter Härtetest an. Nach den Testspielen gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Fortuna Düsseldorf (1:2), Cerezo Osaka (0:1) und FC Tokyo (1:0) hat der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion die AS Rom zu Gast./jgl/DP/he

    Borussia Dortmund

    +0,33 %
    +0,82 %
    +1,24 %
    -0,81 %
    -17,40 %
    -29,27 %
    -50,86 %
    -21,86 %
    -69,38 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,07 auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,07 %/+62,07 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die sportlichen und finanziellen Perspektiven der BVB-Aktie. Diskutiert werden skeptische Saisonerwartungen zwischen Champions-League- und Conference-League-Platz sowie mögliche Auswirkungen auf die Bewertung. Im Fokus stehen außerdem hohe Transferausgaben von bis zu rund 55 Mio. Euro für El Mala, ein mögliches Interesse an Woltemade und die geringe, unregelmäßige Dividende von 0,06 Euro. Konkrete Kurs- oder Chartanalysen fehlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal Borussia Dortmund hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für den BVB trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     