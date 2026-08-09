D-Wave Quantum steigt 7,0 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial

Ein Teil der Community sieht D-Wave klar als langfristige Wette auf die Kommerzialisierung der Quantencomputing-Technologie. Mehrfach wird betont, dass die Technologie aus Sicht der Anlegerinnen und Anleger erst in einigen Jahren ihre Früchte tragen dürfte. Als zentrales Argument für Geduld wird der stark gewachsene Auftragsbestand hervorgehoben: Laut den diskutierten Unternehmenszahlen sind die Bookings im ersten Halbjahr deutlich gestiegen, die noch nicht erfüllten Leistungsverpflichtungen sollen sich auf über 40 Millionen US-Dollar summieren. Nach Einschätzung der Community könnten rund 57 Prozent davon innerhalb der kommenden zwölf Monate als Umsatz realisiert werden. Besonders positiv wird gewertet, dass ein Großteil der Erlöse bereits von kommerziellen Kunden stammt und ein erheblicher Anteil auf Unternehmen aus dem Forbes Global 2000 entfällt.

D-Wave Quantum hat in dieser Woche die Aufmerksamkeit der aktiven Börsianer auf sich gezogen. Trotz schwacher Quartalszahlen legte die Aktie auf Wochensicht um 7,0 Prozent zu und pendelte dabei zwischen einem Tief von 15,605 Euro und einem Hoch von 19,555 Euro. Das deutlich erhöhte Handelsvolumen und die starke Forumstätigkeit spiegeln eine Community wider, die zwischen technologischer Euphorie und wachsender Skepsis schwankt. Im Zentrum der Debatte steht der Widerspruch zwischen einem massiv steigenden Auftragsbestand und gleichzeitig ausufernden Verlusten.

In dieser Lesart steht D-Wave an einem Wendepunkt: Die wachsende Zahl größerer Kundenaufträge wird als Indiz gesehen, dass sich die Technologie im industriellen Umfeld etabliert. Einige Beiträge ziehen Parallelen zu frühen Wachstumsphasen großer Tech-Konzerne, bei denen Gewinne lange auf sich warten ließen, während Investitionen und Verluste dominierten. Entscheidend sei, dass Aufträge und durchschnittliche Auftragsgrößen steigen und ausreichend Liquidität vorhanden ist, um die aktuelle Investitionsphase zu finanzieren. Die in den Beiträgen genannten hohen Barmittelbestände werden als Puffer interpretiert, der dem Unternehmen Zeit verschafft, seine Roadmap abzuarbeiten und die Systeme weiterzuentwickeln.

Auf der anderen Seite steht eine deutlich kritischere Fraktion, die vor allem die jüngsten Quartalszahlen in den Vordergrund rückt. Nach den im Forum diskutierten Daten stagnierte der Umsatz im zweiten Quartal bei rund 3,1 Millionen US-Dollar, während sich die operativen Ausgaben im Jahresvergleich nahezu verdoppelten. Der Nettoverlust soll sich auf etwa 48 Millionen US-Dollar belaufen haben, die Bruttomarge sei rückläufig gewesen. Mehrere Nutzer sehen darin ein strukturelles Problem: Die Kosten wachsen aus ihrer Sicht deutlich schneller als das Geschäft, was die Hoffnung auf eine absehbare Gewinnschwelle dämpft.

Hinzu kommt die Sorge, dass der hohe Auftragsbestand zwar beeindruckend aussieht, sich aber bislang nur zögerlich in tatsächlichen Umsätzen niederschlägt. Die Community diskutiert die Gefahr, dass sich die erwartete Umsatzrealisierung verzögert und D-Wave länger als erhofft auf dem Weg zur Profitabilität bleibt. Spekulative Kursziele im Bereich von 40 US-Dollar werden von mehreren Stimmen als überzogen und marketinggetrieben kritisiert. Gleichzeitig wird auf eine hohe Volatilität und eine mutmaßlich aktive Shortseller-Seite hingewiesen, was den Wert aus Sicht vieler eher zu einem Trading- als zu einem klassischen Investmentkandidaten macht.

Zwischen Trading-Play und Langfriststory

Die Diskussionen der Woche zeigen eine klare Trennung der Lager. Kurzfristig orientierte Marktteilnehmer nutzen die starken Schwankungen für schnelle Trades und verweisen auf wiederholte Dips, die rasch verkauft werden. Langfristig orientierte Anleger betonen dagegen, dass sie trotz möglicher Rückschläge – in einzelnen Beiträgen werden auch deutlich niedrigere Kurse als denkbar erachtet – investiert bleiben wollen, weil sie in der Technologie und im Geschäftsmodell ein großes Potenzial sehen. Gleichzeitig wird aber eingeräumt, dass die hohe Volatilität für weniger erfahrene oder risikoaverse Anleger belastend sein kann.

Fundamental bleibt der Wert hochriskant: Das negative KGV des Vorjahres von -25,89 und eine Marktkapitalisierung von 6,59 Milliarden Euro unterstreichen, dass der Markt D-Wave bereits heute einen erheblichen Zukunftswert beimisst, obwohl die aktuellen Umsätze sehr niedrig sind. In der Community herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine nachhaltige Neubewertung erst dann möglich sein dürfte, wenn das Unternehmen den wachsenden Auftragsbestand zügig in Umsatz umsetzt und den Pfad zu geringeren Verlusten sichtbar macht. Einzelne Beiträge verweisen auf Analystenerwartungen, die eine spürbare Verbesserung erst ab 2027 sehen; diese Angaben werden im Forum jedoch ausdrücklich als Prognosen und nicht als gesicherte Fakten diskutiert.

Ausblick: Volatilität bleibt, Marken sind gesetzt

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die charttechnisch relevanten Marken der zurückliegenden Tage. Das Wochenhoch bei 19,555 Euro gilt als erster wichtiger Widerstand, dessen Überwinden als Signal für eine Fortsetzung der Erholung interpretiert werden könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief bei 15,605 Euro als zentrale Unterstützung gesehen. Angesichts des rund 1,9-fach erhöhten Handelsvolumens und der anhaltenden Diskussionen ist aus Sicht der Anleger mit weiteren schnellen Richtungswechseln zu rechnen. Fundamentale Impulse könnten vor allem aus neuen Auftragsmeldungen, Fortschritten bei der technologischen Roadmap oder aktualisierten Analysteneinschätzungen kommen. Bis dahin bleibt D-Wave Quantum für die Community ein Wert im Spannungsfeld zwischen visionärer Zukunftsstory und harter Realität der Verlustrechnung.

D-Wave Quantum Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +7,0 % Wochenhoch / Wochentief 19,555€ / 15,605€ KGV (Vorjahr) -25,89 Marktkapitalisierung 6,59 Mrd.EUR

Stand: 09.08.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 19,555€ und das Wochentief bei 15,605€ die zunächst wichtigsten Marken.