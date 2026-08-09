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    Selenskyj

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    Massiver Stromausfall in Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Großangriff legt Odessa teilweise lahm
    • Mehr als 300.000 Haushalte waren ohne Strom
    • Selenskyj kündigt Vergeltung gegen Russland an
    Selenskyj - Massiver Stromausfall in Odessa
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der jüngste russische Großangriff auf die Region um die ukrainische Küstenstadt Odessa hat in der Nacht zum Sonntag für einen massiven Stromausfall gesorgt. "Am Morgen waren mehr als 300.000 Haushalte in Odessa und der Region ohne Strom; mittlerweile ist ein Drittel wieder mit Strom versorgt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung und zur Beseitigung der Schäden dauerten an. Bei dem Angriff mit ballistischen Raketen und Drohnen waren mindestens sechs Menschen verletzt worden.

    Selenskyj kündigte Vergeltung an. Die Ukraine habe "angemessene Antworten" für jeden russischen Angriff parat. Der Krieg werde "für alle Russen zu Hause" immer spürbarer werden. Die Ukraine werde weiterhin die russische Erdölindustrie und andere Infrastruktur angreifen. "Der einzige Grund, warum dies immer noch andauert, ist die mangelnde Bereitschaft Russlands, diesen Krieg zu beenden."

    Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit greifen die russischen Streitkräfte überwiegend zivile Ziele im Nachbarland an. Die Ukraine greift ihrerseits mit ihren neuen Langstrecken-Drohnen die Erdölindustrie Russlands an, ebenso wie Rüstungsbetriebe und andere wichtige Infrastruktur-Objekte, um Moskaus Kriegsführung zu erschweren./cha/DP/he






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