Bybit verklagt Nordkorea und die Lazarus-Gruppe und erwirkt in einem richtungsweisenden Versuch zur Rückerlangung von Krypto-Vermögenswerten eine einstweilige Verfügung zur Einfrierung gestohlener Vermögenswerte

In einem Zivilprozess werden Nordkorea und die Lazarus-Gruppe beschuldigt, den Diebstahl in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar orchestriert zu haben. Gleichzeitig unterstützt eine gerichtlich angeordnete Einfrierung von Vermögenswerten die Rückgewinnungsbemühungen und Bybit baut die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Partnern aus der Branche aus, um die Rechenschaftspflicht bei Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu stärken.

DUBAI, VAE, 9. August 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute bekannt, dass sie beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eine Zivilklage gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), ihr „Reconnaissance General Bureau" (RGB) sowie gegen die Lazarus-Gruppe erhoben hat, die von den US-Behörden als die mit der DVRK verbundene Hackergruppe identifiziert wurde, die für den Cyberangriff im Februar 2025 verantwortlich zeichnet.