Bybit verklagt Nordkorea und die Lazarus-Gruppe und erwirkt in einem richtungsweisenden Versuch zur Rückerlangung von Krypto-Vermögenswerten eine einstweilige Verfügung zur Einfrierung gestohlener Vermögenswerte
In einem Zivilprozess werden Nordkorea und die Lazarus-Gruppe beschuldigt, den Diebstahl in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar orchestriert zu haben. Gleichzeitig unterstützt eine gerichtlich angeordnete Einfrierung von Vermögenswerten die Rückgewinnungsbemühungen und Bybit baut die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Partnern aus der Branche aus, um die Rechenschaftspflicht bei Cyberkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu stärken.
DUBAI, VAE, 9. August 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute bekannt, dass sie beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eine Zivilklage gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK), ihr „Reconnaissance General Bureau" (RGB) sowie gegen die Lazarus-Gruppe erhoben hat, die von den US-Behörden als die mit der DVRK verbundene Hackergruppe identifiziert wurde, die für den Cyberangriff im Februar 2025 verantwortlich zeichnet.
Bybit hat zudem eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der die identifizierten gestohlenen Vermögenswerte eingefroren werden, die sich im Besitz der nicht identifizierten Personen und Organisationen befinden, die diese Gelder halten oder transferieren und in dem Verfahren als „John Doe"-Beklagte bezeichnet werden. Die Verfügung zielt darauf ab, die identifizierten gestohlenen digitalen Vermögenswerte während des laufenden Gerichtsverfahrens zu sichern. Sie stellt einen wichtigen Schritt in den fortlaufenden Bemühungen von Bybit dar, Gelder zurückzuerlangen, internationale strafrechtliche Ermittlungen zu unterstützen und die Rechenschaftspflicht bei großangelegter Cyberkriminalität zu stärken. Tatsächlich stellte das Gericht fest, dass „Bybit in seiner Klage Erfolgsaussichten in der Sache nachgewiesen hat".
Die Klage ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Blockchain-Analysen, internationale Zusammenarbeit und gerichtliche Rechtsbehelfe kombiniert, um gegen die illegalen Akteure vorzugehen, die für das verantwortlich sind, was das Gericht bei der Erteilung der ersten einstweiligen Verfügung als „einen der größten Kryptowährungsdiebstähle der Geschichte" bezeichnete. Während strafrechtliche Ermittlungen weiterhin in die Zuständigkeit der staatlichen Behörden fallen, bieten Zivilverfahren eine zusätzliche Möglichkeit, Vermögenswerte zu sichern und die Interessen der betroffenen Beteiligten zu schützen.