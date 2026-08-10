GOLDRALLY STARTET! Unze über 4.300 USD! Barrick Mining +16 %! Jetzt bei First Majestic Silver, Agnico Eagle und Lahontan Gold einsteigen?
Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch …
Foto: esg-aktien.de
Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch Experten sind bullish. Markus Bußler sieht die Zeit gekommen, sich bei Gold- und Silberproduzenten zu positionieren. Für ihn muss es nicht immer Barrick Mining sein. Die Aktie des Anlegerlieblings ist in der vergangenen Woche um rund 16 % explodiert. Bei Agnico Eagle ging es sogar um 22 % nach oben! Auch Kapitalmarktexperte Markus Koch hat in der vergangenen Woche eine Goldposition etabliert und will sie länger halten. Positive Bohrergebnisse gab es von Lahontan Gold. Für das Unternehmen würde die neue Goldrally genau zur richtigen Zeit kommen. So will das Unternehmen im kommenden Jahr im US-Bundesstaat Nevada Gold produzieren.
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