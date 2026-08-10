🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLahontan Gold AktievorwärtsNachrichten zu Lahontan Gold
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDRALLY STARTET! Unze über 4.300 USD! Barrick Mining +16 %! Jetzt bei First Majestic Silver, Agnico Eagle und Lahontan Gold einsteigen?

    Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch …

    GOLDRALLY STARTET! Unze über 4.300 USD! Barrick Mining +16 %! Jetzt bei First Majestic Silver, Agnico Eagle und Lahontan Gold einsteigen?
    Foto: esg-aktien.de
    Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch Experten sind bullish. Markus Bußler sieht die Zeit gekommen, sich bei Gold- und Silberproduzenten zu positionieren. Für ihn muss es nicht immer Barrick Mining sein. Die Aktie des Anlegerlieblings ist in der vergangenen Woche um rund 16 % explodiert. Bei Agnico Eagle ging es sogar um 22 % nach oben! Auch Kapitalmarktexperte Markus Koch hat in der vergangenen Woche eine Goldposition etabliert und will sie länger halten. Positive Bohrergebnisse gab es von Lahontan Gold. Für das Unternehmen würde die neue Goldrally genau zur richtigen Zeit kommen. So will das Unternehmen im kommenden Jahr im US-Bundesstaat Nevada Gold produzieren.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDRALLY STARTET! Unze über 4.300 USD! Barrick Mining +16 %! Jetzt bei First Majestic Silver, Agnico Eagle und Lahontan Gold einsteigen? Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     