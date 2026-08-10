GOLDRALLY STARTET! Unze über 4.300 USD! Barrick Mining +16 %! Jetzt bei First Majestic Silver, Agnico Eagle und Lahontan Gold einsteigen? Was für eine Woche für Gold. Nach überschaubaren Arbeitsmarktdaten ist die Zinsangst in den USA am Freitag spürbar gesunken. Entsprechend befeuert wurde der Goldpreis. Er stieg um 100 USD und beendete die Woche über der Marke von 4.300 USD. Auch …



