Wolframknappheit sorgt für Schlagzeilen und 100 % Kurspotenzial! Almonty, Indus Holding, Lockheed Martin China dominiert den Wolframmarkt und der Westen bekommt die Folgen immer stärker zu spüren. Die NZZ warnt vor einer gefährlichen Rohstoffabhängigkeit, während Exportkontrollen und fehlende Alternativen die Versorgung zusätzlich verschärfen. Genau in …



