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    Wolframknappheit sorgt für Schlagzeilen und 100 % Kurspotenzial! Almonty, Indus Holding, Lockheed Martin

    China dominiert den Wolframmarkt und der Westen bekommt die Folgen immer stärker zu spüren. Die NZZ warnt vor einer gefährlichen Rohstoffabhängigkeit, während Exportkontrollen und fehlende Alternativen die Versorgung zusätzlich verschärfen. Genau in …

    Wolframknappheit sorgt für Schlagzeilen und 100 % Kurspotenzial! Almonty, Indus Holding, Lockheed Martin
    Foto: esg-aktien.de
    China dominiert den Wolframmarkt und der Westen bekommt die Folgen immer stärker zu spüren. Die NZZ warnt vor einer gefährlichen Rohstoffabhängigkeit, während Exportkontrollen und fehlende Alternativen die Versorgung zusätzlich verschärfen. Genau in dieses Umfeld stößt Almonty Industries. Das Unternehmen betreibt bereits Wolframminen in Portugal, Südkorea und bald auch in den USA. Gleichzeitig explodieren die Preise. Wolframcarbid hat sich seit Jahresbeginn laut Indus-Chef Johannes Schmidt etwa verdreifacht. Davon profitiert nicht nur Almonty, sondern auch die Beteiligungsgesellschaft Indus, die ihre Jahresprognose bereits zweimal angehoben hat. Zusätzliche Nachfrage bringt die Aufrüstung der USA. Aufgrund der leeren Munitionslager macht die Trump-Regierung Druck auf Lockheed Martin und Co. Für Anleger könnte der Wolfram-Boom damit gerade erst begonnen haben.

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