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    Trotz gestrichener Milliarden

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    Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • Lilly eröffnet Werk in Alzey Ende 2027 wie geplant
    • Projektumfang wird halbiert, Stellenzahl bleibt offen
    • Lilly fordert sichere Bedingungen für Investitionen
    Trotz gestrichener Milliarden - Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    ALZEY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will trotz der gestrichenen Milliardeninvestitionen die Produktionsstätte für Medikamente in Alzey Ende nächsten Jahres eröffnen. Die Reduktion werde sich auf den Ausbau der Fertigungsbereiche sowie die Produktionskapazitäten beziehen, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Was das im Detail bedeute und welche Auswirkungen das auf die geplanten Stellen an dem Standort haben werde, daran arbeite das Management noch.

    Eli Lilly wollte bislang 2,5 Milliarden US-Dollar (2,16 Mrd Euro) in die neue Produktionsstätte für injizierbare Medikamente im rheinhessischen Alzey stecken. Wegen der Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen hat der US-Pharmakonzern angekündigt, den noch ausstehenden Umfang des Projekts um 50 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung zu reduzieren. Ursprünglich sahen die Pläne vor, in Alzey bis zu 1.000 Fachkräfte einzustellen.

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    Harte Kritik am Kurs der Bundesregierung

    Der Standort werde wie geplant ein hochmoderner, verlässlicher und leistungsfähiger Teil des globalen Lilly-Netzwerks werden, sagte der Unternehmenssprecher. Die Eröffnung sei weiterhin für Ende 2027 geplant. Die in Alzey produzierten Medikamente würden Patienten weltweit erreichen.

    Der US-Pharmakonzern kritisierte erneut den Kurs der Regierungskoalition: "Wir bedauern, dass die Bundesregierung das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz in der vorliegenden Form verabschiedet hat", sagte der Sprecher. "Es ist aus unserer Sicht keine Gesundheitsreform, sondern ein Spargesetz." Der Koalitionsvertrag weise der Pharmaindustrie die Rolle einer Schlüsselindustrie zu. Das habe Erwartungen geweckt, die die jetzige Regelung bisher nicht erfülle.

    Eli Lilly verlangt Sicherheit für Investitionen

    "Wir verstehen, dass wir einen finanziellen Beitrag leisten müssen", versicherte der Sprecher von Eli Lilly. "Das Ausmaß der jetzt neu entschiedenen Belastung geht jedoch deutlich zu weit." Das Gesetz enthalte mehrere Belastungen gleichzeitig: Mehr als Verdoppelung des bisherigen Herstellerabgaberabatts, verschärfte Preis-Mengen-Regelung, Rabatte auf patentgeschützte Arzneimittel, erhöhter Impfstoffabschlag.

    Der neue Herstellerzwangsrabatt von 15,5 Prozent greife direkt in das Kerngeschäft der Arzneimittelindustrie ein und untergrabe Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit bei Investitionen. Von der Bundesregierung würden deshalb Maßnahmen zur Sicherstellung erwartet, dass strukturelle Reformen Innovationen belohnen und verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen geschaffen werden, betonte der Unternehmenssprecher. "Solange wir hier keine positive Entwicklung sehen, halten wir an der angekündigten Reduzierung unseres Investments in Alzey fest."/glb/DP/zb

    Eli Lilly

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    ISIN:US5324571083WKN:858560
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eli Lilly Aktie

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 1.186 auf NYSE (08. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eli Lilly Aktie um +3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eli Lilly bezifferte sich zuletzt auf 914,21 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.145,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 830,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.145,00USD was eine Bandbreite von -30,00 %/-3,43 % bedeutet.





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