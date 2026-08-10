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    Top-Ökonom wirft Pistorius falsche Investitionen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Schularick kritisiert Pistorius’ Rüstungskurs
    • Koordinator im Kanzleramt soll Beschaffung bündeln
    • KI, Drohnen und Fabriken sollen Nachschub sichern
    Top-Ökonom wirft Pistorius falsche Investitionen vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, wirft Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) falsche Akzente bei Rüstungs-Investitionen vor. Der Top-Ökonom fordert die Einsetzung eines zentralen Koordinators für die militärische Beschaffung im Kanzleramt.

    Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Schularick, statt die 700 Milliarden Euro - die bis 2030 für die Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stünden - gezielt in Waffensysteme der Zukunft zu investieren, gebe Pistorius einen Großteil des Geldes weiter für Panzer, Fregatten und andere veraltete Technologien aus. Das weitgehend kreditfinanzierte Milliardenprogramm, mit dem man bei richtiger Verwendung auch das Wirtschaftswachstum ankurbeln könnte, drohe deshalb weitgehend zu verpuffen.

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    "Wir haben viel Kapital, viel industrielles Know-how und in Teilbereichen auch immer noch hochmoderne Technologien", sagte der IfW-Chef mit Blick auf Deutschlands Stärken. "Was wir nicht haben, sind Hunderttausende Menschen, die in Panzer steigen und an die Front fahren möchten. Das heißt: Statt auf mehr Soldaten, mehr bemannte Fahrzeuge und mehr Kasernen müssen wir - wo immer möglich - auf KI, Robotik, Drohnen und Satellitentechnik setzen."

    Schularick fordert zentralen Koordinator für Beschaffung

    Ein einzelnes und zudem "sehr langsames" Ministerium ist aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers mit der Neuorganisation der deutschen und europäischen Verteidigungsstrategie überfordert. Stattdessen sei jemand nötig, "der mit politischer Macht ausgestattet ist, Industrie, Start-ups und Ministerien zusammenbringt, Friktionen ausräumen kann und alles auf ein Ziel konzentriert". Er könne sich beispielsweise den früheren Telekom-Vorstandschef René Obermann oder Ex-Airbus-Chef Tom Enders als einen solchen Koordinator im Kanzleramt vorstellen, sagte der Ökonom.

    "Bundesregierung und Industrie müssen sich umstellen"

    Aus Sicht Schularicks müssen sowohl die Bundesregierung als auch die Industrie ihre Herangehensweise bei der Rüstungsbeschaffung vollständig umstellen. Es reiche nicht, viel Geld auszugeben und die Bestände der Bundeswehr aufzufüllen. "Vielmehr müssen wir von Beginn an mitdenken, wie die wirtschaftlichen Prozesse aussehen müssen, damit die nötigen Waffensysteme im Fall der Fälle auch wirklich rasch und in ausreichender Menge nachproduziert werden können", sagte er.

    Statt hochkomplexe, maßgefertigte Panzer in kleiner Stückzahl oder 200 Flugabwehrraketen zu ordern, müsse es also darum gehen, Produktionskapazitäten aufzubauen. "Anders ausgedrückt: Wir bestellen nicht mehr das einzelne Gerät, sondern die ganze Fabrik, die dann im Ernstfall sehr rasch 2.000 statt 200 Raketen pro Jahr produzieren kann", sagte Schularick. Weil sich das Vorhalten einer solchen Fabrik in Friedenszeiten für ein Unternehmen nicht rechne, müsse der Staat eine Prämie dafür zahlen./sl/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.145 auf Lang & Schwarz (09. August 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,55 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,37 %/+100,58 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die weitere Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall-Aktie. Anleger sehen trotz möglicher Kursdeckelung weiteres Potenzial, gestützt durch hohe Nachfrage, neue Boxer-Aufträge und Kapitalzuflüsse nach Europa. Positiv bewertet werden die geringe Verschuldung, das starke Wachstum ohne Kapitalerhöhung und das Management. Der negative Cashflow soll durch erwartete Anzahlungen bald drehen; zudem wird eine mögliche Euro-Stärkung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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