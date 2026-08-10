Top-Ökonom wirft Pistorius falsche Investitionen vor
- Schularick kritisiert Pistorius’ Rüstungskurs
- Koordinator im Kanzleramt soll Beschaffung bündeln
- KI, Drohnen und Fabriken sollen Nachschub sichern
BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Moritz Schularick, wirft Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) falsche Akzente bei Rüstungs-Investitionen vor. Der Top-Ökonom fordert die Einsetzung eines zentralen Koordinators für die militärische Beschaffung im Kanzleramt.
Der "Süddeutschen Zeitung" sagte Schularick, statt die 700 Milliarden Euro - die bis 2030 für die Modernisierung der Bundeswehr zur Verfügung stünden - gezielt in Waffensysteme der Zukunft zu investieren, gebe Pistorius einen Großteil des Geldes weiter für Panzer, Fregatten und andere veraltete Technologien aus. Das weitgehend kreditfinanzierte Milliardenprogramm, mit dem man bei richtiger Verwendung auch das Wirtschaftswachstum ankurbeln könnte, drohe deshalb weitgehend zu verpuffen.
"Wir haben viel Kapital, viel industrielles Know-how und in Teilbereichen auch immer noch hochmoderne Technologien", sagte der IfW-Chef mit Blick auf Deutschlands Stärken. "Was wir nicht haben, sind Hunderttausende Menschen, die in Panzer steigen und an die Front fahren möchten. Das heißt: Statt auf mehr Soldaten, mehr bemannte Fahrzeuge und mehr Kasernen müssen wir - wo immer möglich - auf KI, Robotik, Drohnen und Satellitentechnik setzen."
Schularick fordert zentralen Koordinator für Beschaffung
Ein einzelnes und zudem "sehr langsames" Ministerium ist aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers mit der Neuorganisation der deutschen und europäischen Verteidigungsstrategie überfordert. Stattdessen sei jemand nötig, "der mit politischer Macht ausgestattet ist, Industrie, Start-ups und Ministerien zusammenbringt, Friktionen ausräumen kann und alles auf ein Ziel konzentriert". Er könne sich beispielsweise den früheren Telekom-Vorstandschef René Obermann oder Ex-Airbus-Chef Tom Enders als einen solchen Koordinator im Kanzleramt vorstellen, sagte der Ökonom.
"Bundesregierung und Industrie müssen sich umstellen"
Aus Sicht Schularicks müssen sowohl die Bundesregierung als auch die Industrie ihre Herangehensweise bei der Rüstungsbeschaffung vollständig umstellen. Es reiche nicht, viel Geld auszugeben und die Bestände der Bundeswehr aufzufüllen. "Vielmehr müssen wir von Beginn an mitdenken, wie die wirtschaftlichen Prozesse aussehen müssen, damit die nötigen Waffensysteme im Fall der Fälle auch wirklich rasch und in ausreichender Menge nachproduziert werden können", sagte er.
Statt hochkomplexe, maßgefertigte Panzer in kleiner Stückzahl oder 200 Flugabwehrraketen zu ordern, müsse es also darum gehen, Produktionskapazitäten aufzubauen. "Anders ausgedrückt: Wir bestellen nicht mehr das einzelne Gerät, sondern die ganze Fabrik, die dann im Ernstfall sehr rasch 2.000 statt 200 Raketen pro Jahr produzieren kann", sagte Schularick. Weil sich das Vorhalten einer solchen Fabrik in Friedenszeiten für ein Unternehmen nicht rechne, müsse der Staat eine Prämie dafür zahlen./sl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.145 auf Lang & Schwarz (09. August 2026, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,55 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,37 %/+100,58 % bedeutet.
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Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
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So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.
Die Luft wird dünn für unsere lieben Shortys
D. E. Shaw und Capital Fund Management reduzieren ihre Shortpositionen auf RHM