64 Milliarden Euro Schaden durch Mindestlohn-Betrug

BERLIN (dpa-AFX) - Die Umgehung des Mindestlohns hat nach Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds seit 2015 insgesamt rund 64 Milliarden Euro wirtschaftliche Schäden angerichtet. 35 Milliarden Euro davon hätten betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern getragen, die den Mindestlohn nicht in voller Höhe bekommen hätten, heißt es in einer Auswertung des DGB, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

22 Milliarden Euro Verluste entfielen demnach auf die Sozialkassen, an die zu wenig Beiträge gezahlt wurden. Zudem hätten dem Fiskus sieben Milliarden Euro Einkommensteuer gefehlt, hieß es weiter. Der DGB stellt dies in Beziehung zu geplanten Einschnitten bei den Sozialversicherungen. "Ein Teil der Finanzierungslücken geht auf kriminelles Handeln von Arbeitgebern zurück, die ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen", heißt es in der Auswertung.