Krypto-Gewinner
Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 33/26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.
Jeden Montag um 06:00 stellen wir Ihnen die spannendsten Kryptowährungen vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!
CVX / USD
Wochenperformance: +26,72 %
Wochenperformance: +26,72 %
Platz 1
CRV / USD
Wochenperformance: +20,49 %
Wochenperformance: +20,49 %
Platz 2
BSV / USD
Wochenperformance: +14,66 %
Wochenperformance: +14,66 %
Platz 3
THETA / USD
Wochenperformance: +12,71 %
Wochenperformance: +12,71 %
Platz 4
T / USD
Wochenperformance: +11,76 %
Wochenperformance: +11,76 %
Platz 5
AXS / USD
Wochenperformance: +9,46 %
Wochenperformance: +9,46 %
Platz 6
XMR / USD
Wochenperformance: +9,37 %
Wochenperformance: +9,37 %
Platz 7
HT / USD
Wochenperformance: +8,87 %
Wochenperformance: +8,87 %
Platz 8
OKB / USD
Wochenperformance: +8,67 %
Wochenperformance: +8,67 %
Platz 9
ATOM / USD
Wochenperformance: +8,66 %
Wochenperformance: +8,66 %
Platz 10
FLOW / USD
Wochenperformance: +7,03 %
Wochenperformance: +7,03 %
Platz 11
ANKR / USD
Wochenperformance: +6,98 %
Wochenperformance: +6,98 %
Platz 12
ZEC / USD
Wochenperformance: +6,74 %
Wochenperformance: +6,74 %
Platz 13
ADA / USD
Wochenperformance: +6,47 %
Wochenperformance: +6,47 %
Platz 14
FXS / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 15
MASK / USD
Wochenperformance: +6,66 %
Wochenperformance: +6,66 %
Platz 16
XAUT / USD
Wochenperformance: +6,43 %
Wochenperformance: +6,43 %
Platz 17
XEC / USD
Wochenperformance: +5,90 %
Wochenperformance: +5,90 %
Platz 18
KLAY / USD
Wochenperformance: nan %
Wochenperformance: nan %
Platz 19
PAXG / USD
Wochenperformance: +6,41 %
Wochenperformance: +6,41 %
Platz 20
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