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    ROUNDUP/Iran-Diplomatie ohne Durchbruch

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    Trump gibt sich gelassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump bleibt trotz Stillstands bei Hormus gelassen
    • Wirtschaftlicher Druck allein zwingt Iran kaum zur Aufgabe
    • Iran fordert für Hormus-Öffnung US-Zugeständnisse
    ROUNDUP/Iran-Diplomatie ohne Durchbruch - Trump gibt sich gelassen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" aus seinem Telefongespräch. Die USA würden sich Verhandlungen mit dem Iran nicht vollständig widmen. "Wir beobachten den Iran lediglich mit seiner enormen Inflation und der Tatsache, dass sie kein Geld haben." Trump hob demnach hervor, dass es dem Iran wirtschaftlich sehr schlecht gehe und dass die Seeblockade der USA gegen iranische Häfen die Situation verschärft habe.

    "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran. Das US-Medium zitierte zudem US-Beamte mit der Aussage, dass Trump vorerst auf Deeskalation setze.

    Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz erklärte auf X mit Blick auf den Bericht, dass die wirtschaftliche Lage des Irans zwar zweifellos nicht gut sei. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass wirtschaftlicher Druck allein den Iran zu einer Kapitulation am Verhandlungstisch oder zu einem Abrücken von zentralen strategischen Interessen zwingen werde wie seinem Anspruch auf die Kontrolle der Straße von Hormus.

    Der Iran hatte jüngst Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Meerenge gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus. Der Nationale Sicherheitsrat knüpfte dies an zahlreiche Bedingungen - darunter die Aufhebung der US-Seeblockade, den Abzug der US-Streitkräfte aus der Region, die vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran und eine bedingungslose Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte./fsp/DP/zb





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