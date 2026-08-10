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    US-Kampfjets fangen Flugzeuge nahe Trumps Golfplatz ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Flugzeuge drangen in Trumps Sperrzone ein
    • F-16-Jets fingen beide Flugzeuge sicher ab
    • Norad mahnte Piloten zur Prüfung der Flugregeln
    US-Kampfjets fangen Flugzeuge nahe Trumps Golfplatz ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Flugzeuge sind in eine temporäre Flugverbotszone rund um US-Präsident Donald Trumps Golfplatz in Bedminster im Bundesstaat New Jersey eingedrungen. Kampfflugzeuge vom Typ F-16 hätten die beiden Flugzeuge dort am Sonntag abgefangen und sie sicher aus dem gesperrten Luftraum eskortiert, teilte das zuständige Militärkommando (Norad) mit. Trump hielt sich am Wochenende in dem Golfclub in Bedminster auf. Der US-Sender Fox News und das Boulevardblatt "New York Post" berichteten, dass die Flugzeuge in der Nähe des Golfplatzes abgefangen worden seien.

    Das US-Militär machte keine Angaben dazu, wie viele Kampfjets an dem Einsatz beteiligt waren. Offen blieb zunächst auch, welche Flugzeuge gegen die temporären Flugbeschränkungen verstoßen hatten. Trump verbringt gerade im Sommer oft Wochenenden auf seinem Golfplatz in Bedminster.

    Zum Schutz der US-Präsidenten werden an ihren Aufenthaltsorten häufig zeitlich befristete Sperrzonen für den Flugverkehr verhängt. Dabei kommt es gelegentlich auch zu Zwischenfällen, meist eher mit kleineren Flugzeugen. Das US-Militär ermahnte in seiner Mitteilung nochmals alle Piloten, vor jedem Flug alle relevanten Luftraumanweisungen zu überprüfen./fsp/DP/zb






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