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    Waldbrand in Westkanada noch außer Kontrolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Waldbrand in British Columbia weiter außer Kontrolle
    • Mehr als 20.000 Menschen mussten bislang fliehen
    • Feuer zerstörte Häuser, Hilfe kam per Hubschrauber
    Waldbrand in Westkanada noch außer Kontrolle
    Foto: Siarhei - 356130783

    VANCOUVER (dpa-AFX) - Der schwerer Waldbrand in der kanadischen Provinz British Columbia ist noch immer nicht unter Kontrolle. Allerdings breitete es sich nicht mehr so rasant aus. Das Feuer erstreckte sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf mehr als 100 Quadratkilometer. Mehr als 20.000 Menschen waren zuvor wegen der Flammen zur Flucht gezwungen worden.

    Dass sich das Feuer zuletzt langsamer ausbreitete, liegt Berichten zufolge auch daran, dass ein großer Teil der Feuerfront inzwischen einen See, den Okanagan Lake, erreicht hat. Einsatzkräfte versuchten, Häuser am Rand der rund 12.000 Einwohner zählenden Gemeinde Summerland zu schützen. Evakuierungsanordnungen für Tausende Menschen blieben bestehen. Rund 10.000 Grundstücke in Summerland, Peachland und umliegenden Gebieten waren davon betroffen, für weitere galt eine Warnung vor einer möglichen Evakuierung.

    Das Feuer hatte auf seinem Weg zum See Häuser und andere Gebäude zerstört. Die Provinzregierung spricht von erheblichen Schäden, deren Ausmaß bislang aber nicht abschließend erfasst wurden. Mehr als 50 Menschen, die von den Flammen eingeschlossen worden waren, wurden nach Angaben der Behörden mit Hilfe von Hubschraubern gerettet. Die Polizei prüft zudem einen Bericht über einen möglichen Todesfall. Dieser war zunächst nicht bestätigt. Die Ursache des Feuers wird untersucht.

    Inzwischen sagte auch die kanadische Bundesregierung konkrete Hilfe zu. Ein Hilfsgesuch British Columbias sei genehmigt worden, teilte die zuständige Ministerin Eleanor Olszewski am Morgen in den sozialen Medien mit. Der Bund werde unter anderem bei der Unterbringung von Menschen helfen, die wegen der Waldbrände ihre Häuser verlassen mussten.

    Die Löscharbeiten werden weiterhin durch heißes und trockenes Wetter sowie dichten Rauch erschwert. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte auch aus dem Ausland, unter anderem aus Mexiko, Australien und Neuseeland. British Columbia hatte am Samstag wegen der zahlreichen Waldbrände in der Provinz den Notstand ausgerufen.

    In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon war außer Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit größeren Waldbränden zu kämpfen./hae/DP/zb







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