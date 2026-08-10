🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Betrugswelle beim Autokauf

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Polizei warnt vor Fake-Angeboten

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei warnt vor vermeintlich günstigen Autoangeboten
    • Täter fordern vor Besichtigung Anzahlungen für Fahrzeuge
    • Betrug nimmt zu, Initiativen warnen vor Risiken
    Betrugswelle beim Autokauf - Polizei warnt vor Fake-Angeboten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PFORZHEIM (dpa-AFX) - Wer ein Auto kaufen will, sollte selbst bei professionell wirkenden Offerten auf der Hut sein. "Aktuell häufen sich Betrugsfälle mit vermeintlich günstigen Fahrzeugangeboten", warnte jüngst die Pforzheimer Polizei auf Instagram. Oft würden angeblich Unfallfahrzeuge zu Schnäppchenpreisen angeboten. Die Täter verlangten eine Anzahlung, bevor das Auto besichtigt oder übergeben werde. "Das Problem: Weder das Fahrzeug noch die angeblichen Verkäufer existieren." Das Geld sei verloren.

    Internetplattformen, Autoclubs und Kfz-Händler kennen das Problem. Private Kundinnen und Kunden werden genauso Opfer wie etablierte Autohäuser.

    Konkrete Zahlen gibt es nicht. Der Verband des Kraftfahrzeuggewerbes Baden-Württemberg sieht aber einen Trend: "Betrugsfälle im Kfz-Gewerbe nehmen spürbar zu - eine Betrugswelle, die mit neuen Tricks Fahrt aufnimmt und an Professionalität gewinnt." Anders als früher gebe es inzwischen regelmäßig Täuschungsversuche dieser Art, berichtete Hauptgeschäftsführer Carsten Beuß der Deutschen Presse-Agentur. "Insofern müssen wir leider von einer deutlich steigenden Tendenz ausgehen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren."

    Die Täter arbeiten dem Verband zufolge immer raffinierter: mit digitalen Kanälen, täuschend echten Identitäten und ausgeklügelten Vorgehensweisen. "Die Folgen reichen von finanziellen Schäden bis hin zu erheblichen Reputationsrisiken." Wachsamkeit sei daher unerlässlich.

    Autoscout24, mobile.de, Kleinanzeigen und der Autoclub ADAC haben mit der Polizei die "Initiative Sicherer Autokauf im Internet" gegründet. Sie soll Verbraucherinnen und Verbraucher aufklären und Tipps bieten./kre/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Betrugswelle beim Autokauf Polizei warnt vor Fake-Angeboten Wer ein Auto kaufen will, sollte selbst bei professionell wirkenden Offerten auf der Hut sein. "Aktuell häufen sich Betrugsfälle mit vermeintlich günstigen Fahrzeugangeboten", warnte jüngst die Pforzheimer Polizei auf Instagram. Oft würden angeblich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     