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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 21. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmenszahlen prägen die zweite Augusthälfte
    • Inflations-, BIP- und Arbeitsmarktdaten im Fokus
    • USA und Europa melden wichtige Konjunkturdaten
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 21. August 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 21. August ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk und Analystencall) 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk) 18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen
    22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26
    08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26
    08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26
    08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    HINWEIS
    SGP: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen
    07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz
    07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

    DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport
    DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

    11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

    HINWEIS
    JPN: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: TKMS, Q3-Zahlen (9.30 Pk)
    07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (8.00 Call Pk)
    07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, 9Monatszahlen (detailliert) 9.00 Pk) 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen
    07:25 DEU: Medios, Halbjahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Bechtle, Q2-Zahlen (detailliert) (10.30 Pk) 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Q2-Zahlen (11.00 Pk)
    07:30 DNK: Vestas, Q2-Zahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q2-Zahlen
    18:00 DEU: Freenet, Q2-Zahlen
    19:00 BGR: Shelly Group, Q2-Zahlen (detailliert)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    12:00 POR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 7/26
    14:30 USA: Realeinkommen 7/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: BIP Q2/26 (vorab)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (9.00 Pk)
    07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 Analystencall)
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26
    07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk)
    07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen
    07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen
    USA: Applied Materials, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26
    08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26
    08:00 GBR: BIP 6/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26
    08:30 CHE: Importpreise 7/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen
    18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26
    08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26
    11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26
    15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26
    04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26
    06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)
    10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    14:30 USA: Empire State Index 8/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen
    08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen
    10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich) 10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M. 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 7/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk) 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26
    10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen
    13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen
    17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26
    08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:30 POL: Industrieproduktion 7/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 6/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    °

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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