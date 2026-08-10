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    Hitze-Warnung im Süden - Schulstart in ersten Bundesländern

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitze-Warnung gilt zum Schulstart im Süden
    • Im Süden werden am Montag bis zu 36 Grad erwartet
    • Gewitter und Schauer ziehen im Tagesverlauf auf
    Hitze-Warnung im Süden - Schulstart in ersten Bundesländern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    OFFENBACH (dpa-AFX) - In der Südhälfte Deutschlands wird der Wochenstart wieder schweißtreibend - ausgerechnet zum Schulbeginn in drei Bundesländern. Der Deutsche Wetterdienst gab für mehrere Regionen abermals eine Warnung vor Hitze heraus. Sie gilt zunächst bis 19.00 Uhr für einen Großteil der Gebiete in Bayern, Baden-Württemberg sowie Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Zugleich steigt am Montag die Gefahr von Gewittern.

    Die hohen Temperaturen fallen zusammen mit dem Schulstart nach den Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Hunderttausende Schüler müssen nach sechs Wochen Pause wieder zur Schule. Mehr als eine Woche lang ruhte bundesweit der Unterricht. Bayern und Baden-Württemberg waren die letzten Bundesländer, die in die Schul-Sommerpause gingen.

    Wie das Wetter am Montag wird

    Am Montag soll es nach Vorhersage des Wetterdienstes im Süden bis zu 36 Grad heiß werden. Lediglich im Nordwesten und Norden werden Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad erwartet. Anders als noch am Sonntag scheint zu Wochenbeginn die Sonne nicht mehr verbreitet.

    Ein Niederschlagsgebiet an einer Kaltfront verlagere sich über den Nordosten nach Polen. Es könne es zu schauerartigen, teils gewittrigen Regenfälle kommen. "Sonst zunächst heiter bis sonnig und meist trocken, im Tagesverlauf vom Südwesten bis zur Neiße sowie vom Schwarzwald bis nach Ober- und Niederbayern Quellwolken mit Schauern einzelnen teils kräftigen Gewittern", heißt es in der Vorhersage von Sonntag./cht/DP/zb







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