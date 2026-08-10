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    DAX-FLASH

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    Kleines Plus in Sichtweite des Rekordhochs

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nimmt Rekordhoch bei 26.445 Punkten ins Visier
    • Asiatische Märkte bleiben trotz Ölpreisen robust
    • JPMorgan-Stratege bleibt für Aktien weiter bullisch
    DAX-FLASH - Kleines Plus in Sichtweite des Rekordhochs
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag bei 26.445 Punkten zu Wochenbeginn im Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher als am Freitagabend auf 26.346 Punkte. Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montagmorgen robust.

    US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

    Der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt derweil optimistisch ("bullisch") für Aktien und rechnet mit weiteren Höchstständen. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks von der Geopolitik oder Inflationssorgen ab, so Matejka./ag/zb






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