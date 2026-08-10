Infracore AG nutzt Mehrzuteilungsoption teilweise
Infracore meldet nach Abschluss der IPO-Stabilisierungsphase eine teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption und präzisiert Aktionärsstruktur sowie Platzierungsvolumen.
Foto: adobe.stock.com
- Infracore gab am 10. August 2026 die teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption nach Abschluss der IPO-Stabilisierungsphase bekannt.
- Die Joint Global Coordinators erwarben 203’936 bestehende Namenaktien – rund 48 % der gesamten Mehrzuteilungsoption – zum Angebotspreis von CHF 54 je Aktie.
- Die zusätzlichen Aktien stammen vom grössten Aktionär MPT Switzerland Holdings, einer Tochtergesellschaft der Medical Properties Trust, Inc.
- Insgesamt wurden im IPO 4’413’139 Aktien platziert: 3’703’703 neue und 709’436 bestehende Aktien; das Platzierungsvolumen beträgt CHF 238,3 Mio.
- Nach der teilweisen Ausübung liegt der Streubesitz bei rund 28,8 %; AEVIS VICTORIA hält rund 22,6 % und MPT rund 48,5 % der Aktien.
- Infracore ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft für Spital- und Gesundheitsinfrastruktur und finanziert sich langfristig über Mietverträge mit Gesundheitsdienstleistern; für Unternehmen, MPT und AEVIS gilt bis 5. Januar 2027 eine 180-tägige Lock-up-Frist.
Der Kurs von Infracore lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 57,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,85EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
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