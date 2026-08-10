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    HYPOPORT: Starkes Rohertragswachstum und EBIT-Sprung im 1. Halbjahr 2026

    Hypoport bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr 2026 legten Rohertrag, Umsatz und Ergebnis deutlich zu – getragen von allen drei Plattformsegmenten.

    HYPOPORT: Starkes Rohertragswachstum und EBIT-Sprung im 1. Halbjahr 2026
    Foto: Hypoport SE
    • Hypoport steigerte den Rohertrag im ersten Halbjahr 2026 um 5 % auf 137,5 Mio. €; der Umsatz wuchs ebenfalls um 5 % auf 319,4 Mio. €.
    • Das EBIT erhöhte sich überproportional um 20 % auf 19,3 Mio. €, wodurch die EBIT-Rohertragsmarge von 12,3 % auf 14,1 % stieg.
    • Das Konzernergebnis für die Aktionäre wuchs um 26 % auf 13,0 Mio. €; das Ergebnis je Aktie stieg um 27 % auf 1,96 €.
    • Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms steigerte den Rohertrag um 4 % auf 84,9 Mio. € und das EBIT um 4 % auf 23,9 Mio. €.
    • Financing Platforms erhöhte den Rohertrag um 5 % auf 34,2 Mio. € und das EBIT um 35 % auf 2,4 Mio. €; belastend wirkte das restriktivere Ratenkreditgeschäft.
    • Insurance Platforms erzielte ein Rohertragswachstum von 10 % auf 17,2 Mio. € und ein positives EBIT von 1,1 Mio. €. Die Jahresprognose von mindestens 280 Mio. € Rohertrag und 40–55 Mio. € EBIT wurde bestätigt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HYPOPORT ist am 10.08.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,48EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 87,30EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.661,05PKT (+0,51 %).


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