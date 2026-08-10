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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 33 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 33 / 2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 33 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im August 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 33 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Apple
    		+0,46 % 10.08.
    IBM
    		+2,54 % 10.08.
    KKR
    		+0,57 % 10.08.
    California Water Service Group
    		+2,58 % 10.08.
    Bankwell Financial Group
    		+2,17 % 10.08.
    Rollins
    		+1,20 % 10.08.
    Cheniere Energy
    		+0,92 % 10.08.
    American Electric Power
    		+3,41 % 10.08.
    SiriusXM Holdings
    		+4,79 % 10.08.
    OneMain Holdings
    		+7,49 % 10.08.
    Pitney Bowes
    		+2,97 % 10.08.
    Sonoco Products
    		+4,74 % 10.08.
    PPG Industries
    		+2,60 % 10.08.
    Tronox Holdings
    		+7,88 % 10.08.
    Leggett & Platt
    		+2,10 % 10.08.
    Affiliated Managers Group
    		+0,02 % 10.08.
    Hexcel Corporation
    		+1,13 % 10.08.
    Matador Resources
    		+2,94 % 10.08.
    Patria Investment Limited Registered (A)
    		+4,58 % 10.08.
    Matthews International (A)
    		+4,05 % 10.08.
    Mueller Water Products (A)
    		+1,06 % 10.08.
    Easterly Government Properties
    		+8,58 % 10.08.
    SJW Group
    		+3,34 % 10.08.
    Global Partners
    		+6,10 % 10.08.
    Alexander's
    		+8,27 % 10.08.
    WW Grainger
    		+0,90 % 10.08.
    Warrior Met Coal
    		+0,57 % 10.08.
    Webster Financial (Conn)
    		+2,87 % 10.08.
    Magnolia Oil & Gas Registered (A)
    		+2,65 % 10.08.
    OceanFirst Financial
    		+4,59 % 10.08.
    CVR Energy
    		- 10.08.
    German American Bancorp
    		+2,95 % 10.08.
    Apple -CAD hedged-
    		+0,46 % 10.08.
    Navios Maritime Partners
    		+0,47 % 10.08.
    Astec Industries
    		+1,26 % 10.08.
    Moelis & Company Registered (A)
    		+4,02 % 10.08.
    CVR Partners
    		+13,03 % 10.08.
    Core Laboratories
    		+0,29 % 10.08.
    Northeast Bank
    		+0,05 % 10.08.
    Capital Bancorp
    		+1,43 % 10.08.
    Timberland Bancorp
    		+3,24 % 10.08.
    Meridian Corporation
    		+3,39 % 10.08.
    Teekay Tankers Registered (A)
    		+3,77 % 10.08.
    Carter Bankshares
    		- 10.08.
    Cohen & Steers
    		+3,24 % 10.08.
    RPC
    		+3,14 % 10.08.
    Core Laboratories
    		+0,29 % 10.08.
    Cedar Realty Trust 6.5 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		- 10.08.
    Cedar Realty Trust 7.25 % Cum Red Pfd (B)
    		- 10.08.
    Ford Motor
    		+7,07 % 11.08.
    Visa (A)
    		+0,71 % 11.08.
    Nomad Foods
    		+4,30 % 11.08.
    Alcoa
    		+1,27 % 11.08.
    Hercules Technology Growth Capital
    		+10,60 % 11.08.
    Southern Copper
    		+2,96 % 11.08.
    American Water Works
    		+2,48 % 11.08.
    HF Sinclair Corporation
    		+4,91 % 11.08.
    Essential Utilities
    		+2,58 % 11.08.
    Pulse Seismic
    		+14,40 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company Inc
    		+26,41 % 11.08.
    Willis Lease Finance
    		+0,79 % 11.08.
    Cheesecake Factory
    		+2,05 % 11.08.
    Kingstone Companies
    		+0,67 % 11.08.
    Ingram Micro Holding
    		- 11.08.
    Ryan Specialty Holdings Registered (A)
    		+0,75 % 11.08.
    Pc Connection
    		+0,94 % 11.08.
    Eagle Point Income Company
    		+13,67 % 11.08.
    EMS-CHEMIE HOLDING
    		+2,71 % 11.08.
    Visa -A CAD hedged-
    		+0,71 % 11.08.
    Kennametal
    		+3,29 % 11.08.
    FB Financial
    		+1,51 % 11.08.
    Dolby Laboratories Registered (A)
    		+1,68 % 11.08.
    Terex
    		+1,51 % 11.08.
    Healthcare Realty Trust Incorporated (A)
    		+6,60 % 11.08.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    		+5,07 % 11.08.
    HBT Financial
    		+3,47 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,70 % 11.08.
    Arrow Financial
    		+4,09 % 11.08.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    		+6,89 % 11.08.
    Target
    		+3,03 % 12.08.
    Clorox
    		+3,24 % 12.08.
    United Rentals
    		+0,90 % 12.08.
    Peabody Energy
    		+1,64 % 12.08.
    FTAI Avitaion
    		+0,98 % 12.08.
    Kenvue
    		+4,04 % 12.08.
    Brown & Brown
    		+0,64 % 12.08.
    WisdomTree
    		+1,09 % 12.08.
    Welltower
    		+1,73 % 12.08.
    Paccar
    		+2,53 % 12.08.
    Fresh Del Monte Produce
    		+3,49 % 12.08.
    AllianceBernstein Holding
    		+8,76 % 12.08.
    Sensata Technologies Holding
    		+1,66 % 12.08.
    Home Bancshares
    		+2,76 % 12.08.
    Columbia Financial
    		- 12.08.
    AerCap Holdings
    		+0,96 % 12.08.
    Winmark
    		+0,92 % 12.08.
    Ethan Allen Interiors
    		+6,75 % 12.08.
    Employers Holdings
    		+2,82 % 12.08.
    First Business Financial Services
    		+2,33 % 12.08.
    Kearny Financial
    		+6,52 % 12.08.
    Western New England Bancorp
    		+2,68 % 12.08.
    Columbia Financial
    		- 12.08.
    BP
    		+4,90 % 13.08.
    Rio Tinto
    		+5,92 % 13.08.
    Equinor
    		+6,01 % 13.08.
    TJX Companies
    		+1,33 % 13.08.
    GSK
    		+0,90 % 13.08.
    NatWest Group
    		+5,28 % 13.08.
    Comfort Systems USA
    		+0,35 % 13.08.
    London Stock Exchange Group
    		+1,29 % 13.08.
    Greencoat UK Wind GBP
    		+9,12 % 13.08.
    Rio Tinto
    		+5,92 % 13.08.
    Haleon
    		+1,82 % 13.08.
    Blue Owl Capital Registered (A)
    		+4,46 % 13.08.
    Abrdn
    		+7,93 % 13.08.
    Equinor
    		+6,01 % 13.08.
    Ingersoll Rand
    		+0,09 % 13.08.
    Chemring Group
    		+1,86 % 13.08.
    Entergy
    		+2,77 % 13.08.
    Babcock International Group
    		+1,00 % 13.08.
    Leonardo DRS
    		- 13.08.
    Aperam
    		+7,07 % 13.08.
    Pool
    		+1,62 % 13.08.
    Western Alliance Bancorp
    		+1,89 % 13.08.
    ICG Enterprise Trust
    		+2,73 % 13.08.
    Expand Energy Corporation
    		+3,09 % 13.08.
    Oshkosh
    		+1,75 % 13.08.
    Conduit Holdings
    		+8,06 % 13.08.
    Tetra Tech
    		+0,68 % 13.08.
    Halfords Group
    		+5,54 % 13.08.
    Smithfield Foods
    		- 13.08.
    Safe Bulkers
    		+4,78 % 13.08.
    Volex
    		+1,32 % 13.08.
    Melrose Industries
    		+1,17 % 13.08.
    Pearson
    		+2,04 % 13.08.
    Vulcan Materials (Holding Co)
    		+0,74 % 13.08.
    Zions Bancorporation NA
    		+3,35 % 13.08.
    Rentokil Initial
    		+2,50 % 13.08.
    IMI
    		+1,59 % 13.08.
    Hikma Pharmaceuticals
    		+3,27 % 13.08.
    Keller Group
    		+3,42 % 13.08.
    Peapack-Gladstone Financial
    		+0,72 % 13.08.
    Provident Financial Holdings
    		+3,73 % 13.08.
    Westlake Chemical Partners
    		+8,52 % 13.08.
    Pearson
    		+2,04 % 13.08.
    IG Group Holdings
    		+4,32 % 13.08.
    HomeTrust Bancshares
    		+1,31 % 13.08.
    JBG SMITH Properties
    		+3,97 % 13.08.
    4Imprint Group
    		+11,11 % 13.08.
    Hiscox
    		+2,72 % 13.08.
    Oconee Federal Financial
    		+0,80 % 13.08.
    Landmark Bancorp
    		+3,11 % 13.08.
    Source Capital of Benf Int
    		+5,62 % 13.08.
    CoastalSouth Bancshares
    		- 13.08.
    Octopus Renewables Infrastructure Trust Ordinary GBP
    		+9,07 % 13.08.
    ALLSPRING MULTI/COM SHS
    		+9,32 % 13.08.
    Calnex Solutions
    		+1,78 % 13.08.
    International Public Partnerships
    		+7,05 % 13.08.
    Thornburg Income Builder Opportunities Trust
    		+6,96 % 13.08.
    Unicorn AIM VCT
    		+14,15 % 13.08.
    Elementis
    		+2,40 % 13.08.
    The Scottish American Investment Company
    		+3,73 % 13.08.
    MAJE INVE/PAR 0.1
    		+3,24 % 13.08.
    Baillie Gifford UK Growth Trust GBP
    		+3,14 % 13.08.
    Cake Box Holdings
    		+5,00 % 13.08.
    BNY MELLON STRA/COM
    		+4,09 % 13.08.
    Novo Nordisk
    		+1,16 % 14.08.
    Eli Lilly
    		+0,74 % 14.08.
    Honeywell International
    		+2,16 % 14.08.
    MSCI Registered (A)
    		+1,25 % 14.08.
    RTX Corporation Reg Shs
    		+1,84 % 14.08.
    Starbucks
    		+1,90 % 14.08.
    Trinity Capital
    		+16,69 % 14.08.
    Capital Southwest
    		+10,66 % 14.08.
    Enbridge
    		+5,63 % 14.08.
    Jabil
    		+0,20 % 14.08.
    Moog (A)
    		+0,59 % 14.08.
    Arbor Realty Trust
    		+12,09 % 14.08.
    Cintas
    		+0,75 % 14.08.
    Kroger
    		+2,17 % 14.08.
    CF Industries Holdings
    		+2,37 % 14.08.
    Charles Schwab
    		+1,21 % 14.08.
    Duke Energy
    		+3,54 % 14.08.
    Moody's
    		+0,76 % 14.08.
    Organon & Company
    		+2,52 % 14.08.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    		+22,05 % 14.08.
    J.M. Smucker
    		+3,87 % 14.08.
    The Hershey
    		+3,21 % 14.08.
    LPL Financial Holdings
    		+0,34 % 14.08.
    OFS Credit Company
    		+23,44 % 14.08.
    CION Investment
    		+13,91 % 14.08.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    		+1,18 % 14.08.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    		+1,49 % 14.08.
    Royalty Pharma Registered (A)
    		+2,47 % 14.08.
    Church & Dwight
    		+1,26 % 14.08.
    International Paper
    		+3,97 % 14.08.
    Smurfit Westrock Public Limited Company
    		+3,93 % 14.08.
    TMX Group
    		+1,68 % 14.08.
    Wingstop
    		+0,43 % 14.08.
    Invesco
    		+4,31 % 14.08.
    AGCO
    		+1,12 % 14.08.
    Truist Financial Corporation
    		+4,79 % 14.08.
    Otis Worldwide Corporation
    		+1,77 % 14.08.
    Nexstar Media Group
    		+4,10 % 14.08.
    GSK
    		+4,18 % 14.08.
    RTX Corporation
    		+1,84 % 14.08.
    CGI Registered (A)
    		- 14.08.
    FirstCash Holdings
    		+1,18 % 14.08.
    Portman Ridge Finance Corporation
    		+14,79 % 14.08.
    MGP Ingredients
    		+1,64 % 14.08.
    Sturm Ruger
    		+0,70 % 14.08.
    Louisiana-Pacific
    		+1,23 % 14.08.
    Moog (B)
    		- 14.08.
    PBF Energy Registered (A)
    		+4,38 % 14.08.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    		+21,62 % 14.08.
    KAYNE ANDERSON/COM
    		+6,54 % 14.08.
    Provident Financial Services
    		+5,14 % 14.08.
    Hawkins
    		+0,64 % 14.08.
    Maximus
    		+1,58 % 14.08.
    Crawford & (A)
    		+2,69 % 14.08.
    Amerant Bancorp Registered (A)
    		+1,82 % 14.08.
    Minerals Technologies
    		+0,74 % 14.08.
    The Eastern
    		+2,46 % 14.08.
    Applied Industrial Technologies
    		+0,68 % 14.08.
    Reliance Steel And Aluminum
    		+1,69 % 14.08.
    Taitron Components (A)
    		+7,38 % 14.08.
    Sound Point Meridian Capital
    		+19,46 % 14.08.
    iRadimed
    		+1,57 % 14.08.
    Bassett Furniture Industries
    		+5,05 % 14.08.
    Janus Living Registered -A1-
    		- 14.08.
    Flowco Holdings Registered (A)
    		- 14.08.
    Newmark Group Registered (A)
    		+0,80 % 14.08.
    Business First Bancshares
    		+2,23 % 14.08.
    WEC Energy Group
    		+3,31 % 14.08.
    Penske Automotive Group
    		+3,11 % 14.08.
    Origin Bancorp
    		+1,64 % 14.08.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    		+12,67 % 14.08.
    Gorman-Rupp
    		+1,83 % 14.08.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    		+13,50 % 14.08.
    Slide Insurance Holdings Incorporation
    		- 14.08.
    Fidelity D & D Bancorp
    		+3,72 % 14.08.
    BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
    		+12,94 % 14.08.
    ConnectOne Bancorp
    		+2,89 % 14.08.
    CB Financial Services
    		+3,23 % 14.08.
    Eli Lilly
    		+0,74 % 14.08.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    		+10,13 % 14.08.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    		+10,09 % 14.08.
    MSA Safety
    		+1,28 % 14.08.
    Greene County Bancorp
    		+1,27 % 14.08.
    Federal Signal
    		+0,58 % 14.08.
    Enghouse Systems
    		+4,84 % 14.08.
    Berkshire Hills Bancorp
    		+3,21 % 14.08.
    SB Financial Group
    		+2,79 % 14.08.
    BLACKROCK ENERG/COM
    		+8,82 % 14.08.
    BLACKROCK HEALT/COM
    		+8,31 % 14.08.
    BLACKROCK CR AL/COM
    		+9,33 % 14.08.
    Oppenheimer Holdings Registered (A)
    		+2,41 % 14.08.
    Burke Herbert Financial Services
    		+3,61 % 14.08.
    Eagle Bancorp Montana
    		+3,44 % 14.08.
    Aperam NY
    		+5,05 % 14.08.
    Bristow Group
    		- 14.08.
    Esquire Financial Holdings
    		+0,76 % 14.08.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    		+2,60 % 14.08.
    Southern Missouri Bancorp
    		+1,60 % 14.08.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    		+9,68 % 14.08.
    Crawford & (B)
    		+2,77 % 14.08.
    Bank of America Depositary
    		- 14.08.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    		+7,74 % 14.08.
    BLACKROCK VA MU/COM
    		+5,50 % 14.08.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    		- 14.08.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    		- 14.08.
    Enbridge Cum Red Pref
    		- 14.08.
    Enbridge Cum Red Pref (L)
    		- 14.08.
    Sound Point Meridian Capital 8 %
    		+7,98 % 14.08.
    Virginia National Bankshares
    		+3,66 % 14.08.
    Bridgewater Bancshares Depositary Shs (A)
    		- 14.08.
    Enbridge Cum Red Pref
    		- 14.08.
    Air T Funding 8% Cum Red Pfd
    		- 14.08.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    		- 14.08.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,45 % 14.08.
    Enbridge Cum Red Pref
    		+5,63 % 14.08.
    Truist Financial Depositary Shs (I)
    		+6,02 % 14.08.
    ConnectOne Bancorp Depositary Shs (A)
    		- 14.08.
    Civista Bancshares
    		+3,23 % 14.08.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 14.08.
    OFS Credit Company 7.875 % Pfd
    		+7,87 % 14.08.
    Enbridge Cum Red Pref
    		- 14.08.

    Die Dividendenrenditen in der KW 33 / 2026 reichen von +0,02 % bei Affiliated Managers Group bis +26,41 % bei der Eagle Point Credit Company Inc Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 33 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 33 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im August 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im August, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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