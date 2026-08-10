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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Minimal im Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nimmt Rekordhoch bei 26.445 Punkten ins Visier
    • US-Börsen dank schwacher Jobdaten deutlich im Plus
    • Asiens Börsen starten überwiegend mit Gewinnen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Minimal im Plus erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - IN REKORDNÄHE LEICHT IM PLUS - Der Dax behält sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag bei 26.445 Punkten zu Wochenbeginn im Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher als am Freitagabend auf 26.346 Punkte. Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montagmorgen robust. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

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    USA: - GEWINNE - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,28 Prozent auf 54.036,93 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,96 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,62 Prozent auf 7.757,64 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,19 Prozent auf 29.722,30 Punkte nach oben.

    ASIEN: - HONGKONG, JAPAN, SÜDKOREA IM PLUS; CHINA IM MINUS - In Asien ist es an den wichtigsten Aktienmärkten des Kontinents trotz leicht anziehender Ölpreise mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp zwei Prozent zu. In Hongkong und Südkorea ging es leicht nach oben. Verluste gab es dagegen an den Festlandsbörsen Chinas.

    ^
    DAX 26319,45 0,69%
    XDAX 26375,60 0,77%
    EuroSTOXX 50 6523,86 0,33%
    Stoxx50 5527,31 0,36%

    DJIA 54036,93 0,28%
    S&P 500 7757,64 0,62%
    NASDAQ 100 29722,30 1,19%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

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    Bund-Future 124,90 -0,14%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1551 -0,07%
    USD/Yen 158,38 0,37%
    Euro/Yen 182,94 0,30%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 64.965 0,17%
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 83,93 +0,38 USD WTI 78,49 +0,31 USD °

    /zb





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