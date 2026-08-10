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    q.beyond: KI-Schub – Prognose für 2026 wird angepasst

    q.beyond stellt sich neu auf: Hohe KI-Investitionen drücken 2026 Ergebnis und Cashflow – doch ab 2027 sollen Effizienzgewinne und Einsparungen die Wende bringen.

    q.beyond: KI-Schub – Prognose für 2026 wird angepasst
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond beschleunigt seine KI-Transformation, da der flächendeckende KI-Einsatz größere Effizienzpotenziale als ursprünglich erwartet eröffnet.
    • Die Neuausrichtung umfasst auch personalbezogene Maßnahmen und verursacht 2026 einmalige Aufwendungen von rund 5 bis 6 Mio. Euro.
    • Die Umsatzprognose für 2026 wurde von 182–190 Mio. Euro auf 176–180 Mio. Euro gesenkt.
    • Die EBITDA-Prognose wurde von 10–16 Mio. Euro auf 3–7 Mio. Euro reduziert; zusätzlich erwartet q.beyond 2026 ein negatives Konzernergebnis und einen negativen Free Cashflow.
    • Als Grund für die Prognoseanpassung nennt das Unternehmen neben den Transformationskosten die anhaltende Investitionszurückhaltung im deutschen Mittelstand.
    • Ab 2027 sollen durch die KI-Transformation jährlich rund 7 Mio. Euro eingespart werden; q.beyond erwartet dann wieder einen Konzerngewinn und nachhaltig positiven Free Cashflow.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei q.beyond ist am 10.08.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,22 % im Minus.


    q.beyond

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    ISIN:DE000A41YDG0WKN:A41YDG
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