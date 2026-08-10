q.beyond beschleunigt KI-Transformation: Der nächste Wachstumsschub
q.beyond stellt die Weichen neu: Hohe Einmalkosten für KI, gedämpfte Umsätze und gesenkte Prognose heute – Effizienzsprung, Gewinn und Aktienrückkäufe ab 2027 im Fokus.
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- q.beyond beschleunigt seine KI-Transformation, um interne Effizienzpotenziale zu nutzen und sich als führender KI-Operating-Partner für den europäischen Mittelstand zu positionieren.
- Für die Transformation fallen einmalige Kosten von rund 5 bis 6 Mio. € an; ab 2027 erwartet das Unternehmen dadurch jährliche Einsparungen von etwa 7 Mio. €.
- Im zweiten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 43,0 Mio. € nach 44,4 Mio. € im Vorjahresquartal. Bereinigt um eine Transformationsrückstellung von 0,9 Mio. € erreichte das EBITDA 2,5 Mio. € und die EBITDA-Marge blieb mit 6 % stabil.
- Die Investitionszurückhaltung im deutschen Mittelstand belastet die Geschäftsentwicklung; deshalb wurde die Jahresprognose gesenkt: Umsatz von 176 bis 180 Mio. € und EBITDA von 3 bis 7 Mio. €.
- Für 2026 erwartet q.beyond einmalig einen Konzernverlust und einen negativen Free Cashflow; ab 2027 sollen wieder ein Konzerngewinn und ein nachhaltig positiver Free Cashflow erzielt werden.
- Aufgrund einer Nettoliquidität von 41,0 Mio. € plant q.beyond vorbehaltlich der erforderlichen Beschlüsse ab Ende August 2026 Aktienrückkäufe.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026, bei q.beyond ist am 10.08.2026.
Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,28 % im
Minus.
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