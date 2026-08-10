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    Tropensturm 'Dolphin' bringt Shanghai aus dem Takt

    Für Sie zusammengefasst
    • Tropensturm Dolphin legt Shanghais Verkehr lahm
    • Rund 950 Flüge in Shanghai werden gestrichen
    • Sturm hinterlässt Überschwemmungen und Schäden
    Tropensturm 'Dolphin' bringt Shanghai aus dem Takt
    Foto: Siarhei - 356130783

    SHANGHAI (dpa-AFX) - Mit heftigem Regen und starken Windböen hat der Tropensturm "Dolphin" den Alltag in Shanghai durcheinandergewirbelt. Selbst der Verkehr auf vier U-Bahn-Linien wurde vollständig eingestellt, weitere verkehrten nur auf verkürzten Strecken, wie die städtischen Verkehrsbehörden mitteilten. Auch der Flugverkehr war beeinträchtigt, sämtliche innerstädtische Fähren und Ausflugsfahrten auf den Flüssen wurden ebenfalls gestoppt.

    An den Flughäfen Pudong und Hongqiao sollten laut den Betreibern rund 950 Starts und Landungen gestrichen werden, wie das chinesische Nachrichtenportal "The Paper" berichtete. Das entspricht knapp 40 Prozent der geplanten Flüge. Die Behörden riefen die Bevölkerung der Millionenmetropole auf, von zu Hause zu arbeiten und möglichst nicht vor die Tür zu treten.

    Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen

    "Dolphin" war am Sonntag zunächst als starker Taifun bei Yuhuan in der ostchinesischen Provinz Zhejiang an Land getroffen. Wenig später zog der Sturm bei Yueqing ein zweites Mal über die Küste. Er hinterließ sichtbare Spuren: Bäume stürzten um, Baustellen wurden beschädigt, Straßen überflutet.

    Bis Montagmorgen schwächte sich "Dolphin" dann zu einem Tropensturm ab. Zwar erwartete der Wetterdienst, dass der Sturm weiter nach Nordwesten zieht. Für Shanghai und andere Gegenden Ostchinas wurden jedoch weitere heftige Regenfälle vorhergesagt./jpt/DP/stk






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