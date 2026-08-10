Weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden

Trotz der positiven Aussichten sollten Anleger jetzt jedoch nicht vorschnell neue Positionen eröffnen. Zum einen ist die Situation rund um die Straße von Hormus weiterhin ungelöst. Zum anderen stehen in dieser Woche wichtige Konjunkturdaten aus den USA an, die für Bewegung an den Märkten sorgen könnten.

Grundsätzlich bleibt die Lage für den DAX positiv. Nachdem der Leitindex das bisherige Jahreshoch von 25.507 Punkten erfolgreich überwunden hat, besteht weiterhin Potenzial bis 27.500 Punkte. Auch die zuvor aufgelöste inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation spricht für weitere Kursgewinne und eröffnet theoretisch sogar noch deutlich mehr Potenzial.

Besonders im Fokus stehen am Mittwoch und Donnerstag die US-Verbraucher- und Erzeugerpreise. Beide Kennzahlen gelten als wichtige Indikatoren für die Entwicklung der US-Inflation und könnten entsprechend Einfluss auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank und damit auch auf die Aktienmärkte haben.

Hinzu kommt, dass sich der DAX langsam einem überkauften Bereich nähert. Nach dem starken Anstieg wäre daher eine kurze Verschnaufpause durchaus möglich. Für Anleger, die auf weitere Kursgewinne setzen möchten, könnten Rücksetzer interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten. Besonders im Bereich von 25.900 und darunter bei 25.507 Punkten liegen derzeit wichtige Marken.

Wichtig bleibt dabei: Der DAX sollte nach Möglichkeit nicht deutlich unter diese Unterstützungen fallen. Ein nachhaltiger Rückgang darunter könnte sich als klares Fehlsignal erweisen und weitere Abschläge bis auf 24.480 Punkte ermöglichen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.319 Punkten

VDAX unter 15,4 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 61 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 70 - Buy MACD: 319 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.338 und 26.441 / 26.481 / 26.556 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX markiert frische Jahreshochs - Inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert! - USA-Iran-Konflikt flaut ab Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (07. August 2026): Bei 15,39% (fallend) (Vortag: 15,84%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order unter 25.900 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.430 Punkten. Kursziel bei 26.580 Punkten - AKTIV! 2. Stop-Sell-Order unter 25.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.490 Punkten. Kursziel bei 24.099 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN362M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,55 - 9,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.435,80 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.435,80 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.319,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.580 Punkte Hebel: 27,61 Kurschance: + 25 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60QA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,55 - 9,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.301,15 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.301,15 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.319,46 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,5 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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