Verlässt er jetzt den Trend?

Nach dem deutlichen Kursrückgang zu Beginn dieses Jahres und dem zuvor erreichten Rekordhoch bei 50.512 Punkten konnte sich der Dow Jones relativ schnell erholen. Bereits im Mai erreichte der Index wieder neue Rekordstände. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Ausbruch über die Marke von 49.615 Punkten. Dieser Schritt gab den Startschuss für den soliden Aufwärtstrend, der bis heute anhält.

Am Mittwoch erreichte der Index daraufhin einen neuen Rekordstand. In den darauffolgenden Tagen gab der Dow Jones allerdings wieder etwas nach. Aus charttechnischer Sicht ist diese Entwicklung gut nachvollziehbar. Am übergeordnet positiven Bild ändert sich dadurch zunächst wenig – vielmehr bestehen weiterhin Chancen auf weitere Kursgewinne.

Im weiteren Verlauf konnte der Dow Jones zunächst bis auf 54.782 Punkte steigen. Damit erreichte der Index exakt den zuvor favorisierten Zielbereich rund um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement. Dort geriet die Rallye allerdings vorübergehend ins Stocken. Der Grund dafür ist aus charttechnischer Sicht schnell gefunden: Die obere Begrenzung des bestehenden Aufwärtstrendkanals verhinderte zunächst einen weiteren Ausbruch nach oben.

Ein klares Top-Signal lässt sich aus der Kursentwicklung der vergangenen Tage zwar noch nicht ableiten. Eine vorübergehende Pause der Rallye wäre dennoch durchaus hilfreich. Ähnlich wie zuvor die bullische Flagge könnte eine solche Konsolidierung die Grundlage für den nächsten Anstieg schaffen.

Für Anleger könnten sich dabei interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Eine erste wichtige Zone liegt bei rund 53.054 Punkten. Sollte der Dow Jones weiter zurücksetzen, rückt darunter der 50-Tage-Durchschnitt ins Blickfeld. Dieser verläuft aktuell bei 52.041 Punkten und wird im Chart durch die blaue Linie dargestellt.

Übergeordnet bleibt das Bild für den Dow Jones positiv. Solange der seit Mai bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, erscheint ein weiterer Anstieg bis zur nächstgrößeren Zielzone bei 56.106 Punkten möglich.

Auf der Unterseite sollte dagegen die Marke von 51.728 Punkten genau beobachtet werden. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde das positive Szenario deutlich eintrüben. In diesem Fall wären zunächst empfindliche Verluste zurück auf 50.512 Punkte und darunter bis zur früheren Widerstandszone bei 49.615 Punkten möglich.

Damit bleibt der Dow Jones trotz der jüngsten Rücksetzer in einer grundsätzlich starken Ausgangslage. Entscheidend wird sein, ob der seit Mai bestehende Aufwärtstrend verteidigt werden kann.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 52.041 Punkte

Kursziel : 56.106 Punkte

Renditechance via DN4BHV : 210 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4BHV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,70 - 8,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53.069,60 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 53.069,60 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.992,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 56.106 Punkte Hebel: 54,02 Kurschance: + 210 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7XNE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,78 - 8,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.991,39 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 49.991,39 Punkte akt. Kurs Basiswert: 53.992,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 48,49 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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