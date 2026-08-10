Großes im Aufbau!

Die letzte Kaufempfehlung vom 10. Juli 2026 auf Tagesbasis bei rund 335,00 Euro hat damit in den vergangenen Tagen erfolgreich funktioniert. Nun könnte der Aktie allerdings im Bereich von 380,00 Euro zunächst ein temporäres Doppeltop drohen. Das würde bedeuten, dass der Kurs an dieser Marke erneut auf Widerstand trifft und kurzfristig wieder unter Druck geraten könnte.

Blickt man auf die Kursentwicklung zwischen Sommer 2025 und Februar dieses Jahres, zeigt sich zunächst eine breite Seitwärtsbewegung. Die Aktie bewegte sich dabei überwiegend zwischen 340,00 Euro auf der Unterseite und rund 400,00 Euro auf der Oberseite. Lediglich der temporäre Kurseinbruch zu Beginn dieses Jahres stellte einen deutlichen Ausreißer dar. Von diesem Rückschlag konnte sich MTU jedoch schnell erholen und zuletzt wieder bis in den Bereich von 380,00 Euro vorstoßen.

Gleichzeitig spricht das größere Chartbild für eine weiterhin positive Perspektive. Seit Sommer letzten Jahres zeichnet sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab. Sollte es der Aktie gelingen, nachhaltig über 400,00 Euro auszubrechen, könnte daraus ein kräftiger Kursschub entstehen. Aus charttechnischer Sicht wäre dann sogar ein Anstieg in Richtung 520,00 Euro möglich.

Dafür muss allerdings zunächst die seit Mitte Juni bestehende Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst werden. Erst ein erfolgreicher Ausbruch über die obere Begrenzung würde das positive Szenario entsprechend bestätigen.

Auf der Unterseite bleibt dagegen die ehemalige Kaufzone bei 335,00 Euro entscheidend. Sollte diese Marke nachhaltig unterschritten werden, wären zunächst deutlichere Kursverluste in Richtung 312,20 Euro zu erwarten. Darunter rückt der 200-Wochen-Durchschnitt bei 286,90 Euro in den Fokus, der im Chart durch die rote Linie dargestellt wird.

Auch fundamentale Faktoren könnten die charttechnische Entwicklung beeinflussen. Insbesondere erneute US-Zölle könnten das positive Szenario belasten und zusätzlichen Druck auf die MTU-Aktie ausüben.

Damit steht MTU Aero Engines aktuell an einem entscheidenden Punkt: Ein Ausbruch über 400,00 Euro könnte den Weg für eine deutlich größere Aufwärtsbewegung in Richtung 520,00 Euro ebnen. Ein nachhaltiger Bruch der 335,00-Euro-Marke würde dagegen das positive Bild deutlich eintrüben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 383,00 Euro

Kursziele : 395,80 und 520,00 Euro

Renditechance via DN39PC : 60 und 400 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN39PC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,35 - 3,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 338,0138 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 338,0138 Euro akt. Kurs Basiswert: 370,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 15,85 Euro Hebel: 10,35 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2T2R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,64 - 388 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 407,396 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 407,396 Euro akt. Kurs Basiswert: 370,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,56 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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