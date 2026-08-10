Silberpreis steigt leicht – jetzt 64,20 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 38,57038USD. Heute notiert Silber bei 64,20USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.664,49USD wert – ein Zuwachs von +66,45 %.

Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert umund steht bei 64,20. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Silberpreisentwicklung zwischen etwa 64 und 75 US-Dollar sowie die Frage, ob ein weiterer Abverkauf oder die Fortsetzung des Ausbruchs bevorsteht. Umstritten ist ein vermeintlicher Shanghai-Aufschlag: Wegen Mehrwertsteuer und Kosten seien Shanghai- und COMEX-Preise nicht direkt vergleichbar; Nettopreise lägen teils nur bei rund 63,55 Dollar. Chinesische Importe könnten dennoch auf industrielle Nachfrage oder Lageraufbau hindeuten. Langfristig werden neue Hochs, teils bis 120 oder 200 Dollar, erwartet.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.