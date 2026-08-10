JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Sonntag einen Ausblick auf den Quartalsbericht des Ticketvermarkters am 20. August. Die Profitabilität im zweiten Quartal könnte auf den ersten Blick enttäuschen, schrieb die Expertin. Neben dem Geschäftsmix sieht sie einen möglichen Grund insbesondere im Timing der Vermarktung der Olympischen und Paralympischen Spiele LA28./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 58,95EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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