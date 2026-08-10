BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 435 auf 442 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe auf vergleichbarer Basis mit 6,3 Prozent um 0,7 Prozentpunkte über dem Konsens gelegen, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Investitionen für eine Stimulierung der Nachfrage trügen weiterhin Früchte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 387,1EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 442
Kursziel alt: 435
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
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