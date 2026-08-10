RBC stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im kommenden Jahr steige um 8 Prozent, schrieb Benjamin Toms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gründe hierfür seien höhere Nettozinserträge und Gebühren im zweiten Quartal. Dem stünden allerdings höhere Kosten und Wertberichtigungen gegenüber./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 24,56EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.





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