BERENBERG stuft Evonik auf 'Sell'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 15 auf 15,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das etwas gestiegene Kursziel trage höheren Volumina des Spezialchemiekonzerns im Industriesegment und einer niedrigeren Steuerquote Rechnung, schrieb Sebastian Bray am Sonntag. Nach jüngsten Spitzenergebnissen dürfte 2027 allerdings ein schwächeres Jahr werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 17,85EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15,50
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15,50
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