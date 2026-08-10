BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, der operative Gewinn liege leicht darüber, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagnachmittag. Lateinamerika, Afrike und Europa hätten wie erwartet Rückenwind verliehen, während die Geschäfte in Nordamerika weiter unter Druck stünden./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 20,78EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,23

Kursziel alt: 22,23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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