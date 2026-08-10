JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 20,78EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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