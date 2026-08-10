JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sieht die Frankfurter auf einem glaubhaften Weg hin zu attraktiven Cashflow- und Dividendenrenditen, wie er in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts schrieb. Er kappte wegen zunächst bestehender Turbulenzen aber seine Schätzungen etwas./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 66,90EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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