JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sieht die Frankfurter auf einem glaubhaften Weg hin zu attraktiven Cashflow- und Dividendenrenditen, wie er in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts schrieb. Er kappte wegen zunächst bestehender Turbulenzen aber seine Schätzungen etwas./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 66,90EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +27,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer