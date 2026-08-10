RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 56,06EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 C$ , was eine Steigerung von +28,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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