Aktien Frankfurt Ausblick
Kleines Plus in Sichtweite des Rekordhochs
- Dax bleibt dem Rekordhoch mit leichtem Plus nah
- Iran-Krieg belastet weiter Ölmarkt und Börsen
- Aumovio steigt deutlich, Stabilus fällt kräftig
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält am Montag mit einem wohl leichten Plus sein Rekordhoch im Visier. Der Broker IG taxierte das deutsche Börsenbarometer zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 26.357 Punkte. Damit bleibt er in Sichtweite zur Bestmarke von 26.445 Punkten vom Freitagnachmittag, als die US-Jobdaten dem Leitindex frischen Schub gegeben hatten. Sorgen vor einer notwendigen Zinserhöhung wurden davon gemildert.
Ein zentrales Thema bleibt auch am Montag wieder der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Ölmärkte. Einen diplomatischen Durchbruch zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gibt es weiterhin nicht, doch US-Präsident Donald Trump gibt sich gelassen. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut dem Nachrichtenportal "Axios".
JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka bleibt derweil optimistisch für Aktien und rechnet mit weiteren Höchstständen - trotz zahlreicher Bedenken der Anleger, die von der Geopolitik über Inflationsangst bis hin zu Konjunktursorgen reichten. Das solide Fundament der Ergebnisentwicklung sowie die alles andere als übertriebene Positionierung der Anleger federten den Markt immer wieder gegen Schocks von der Geopolitik oder Inflationssorgen ab, so Matejka.
Weiterhin dürfte die Kursentwicklung im KI-Technologiesektor kritisch beäugt werden. Hier glaubt Matejka, dass die Ergebnisdynamik der Unternehmen weiterhin stark bleibt und der zuletzt absolvierte Risikoabbau der Anleger etwas übertrieben wurde. Er sieht in dem Sektor für die zweite Jahreshälfte aber auch "keinen eindeutigen Gewinner". Bei den deutschen Branchenwerten Infineon oder Aixtron bahnt sich ein freundlicher Start an.
In puncto Berichtssaison geht die neue Woche mit dem Dax-Mitglied Gea und einer Bestätigung vorläufiger Zahlen zunächst etwas ruhiger los. Die Aktie des Anlagenbauers zeigen sich am Morgen auf der Plattform Tradegate mit 0,7 Prozent im Plus. Im Nebenwertebereich werden die Hypoport-Anteile dagegen nach finalen Zahlen und bestätigter Jahresziele etwas niedriger gehandelt.
Schwer mit 6,5 Prozent unter Druck stehen die Stabilus-Aktien, weil der Gasdruckfeder-Hersteller einen neuen Finanzchef braucht. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen und das Gremium kam dieser Bitte nach. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner.
Der Aktienkurs von Aumovio zieht vorbörslich deutlich um mehr als vier Prozent an wegen einer Analystenempfehlung. Harry Martin von Bernstein Research stufte die Aktie auf "Outperform" hoch in der Auffassung, dass jetzt viele Unsicherheitsfaktoren bereinigt seien. Für Anleger sieht er wegen des eingepreisten Bewertungsabschlags eine Chance./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 64,90 auf Tradegate (10. August 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 82,25 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +1,57 %/+61,88 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)