Ölpreise wenig verändert - Straße von Hormus im Fokus
- Ölpreise bleiben trotz Hormus-Unsicherheit stabil
- Iran stellt neue Bedingungen für die Wiederöffnung
- Brent-Preis steigt leicht auf 83,71 US-Dollar
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag trotz der Unsicherheit über die Öltransporte durch die Straße von Hormus wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 83,71 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitag.
Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Meerenge für Transporte von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump zeigte sich daraufhin demonstrativ und sagte dem Nachrichtenportal "Axios": "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit".
In den vergangenen drei Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch deutlich stärker gestiegen, zeitweise ging es wegen der Unsicherheit über die Öffnung der Straße von Hormus mehr als fünf Dollar nach oben. Am Wochenende hatte der iranische Außenminister Abbas Araghch zwar mitgeteilt, dass eine Einigung mit dem Oman über die Einrichtung einer Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus kurz bevorstehe, direkte Gespräche mit den USA schloss er aber vorerst aus./jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.