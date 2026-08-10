BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Versicherers für das Wachstum des operativen Gewinns 2024 bis 2027 und des Gewinns je Aktie im Kerngeschäft in diesem Zeitraum eröffneten entsprechendes Wachstumspotenzial, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Das gelte nicht zuletzt für die im Anlage-Managment erzielten Ergebnisse./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 435,1EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 684

Kursziel alt: 684

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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