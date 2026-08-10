BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosen des Versicherers für das Wachstum des operativen Gewinns 2024 bis 2027 und des Gewinns je Aktie im Kerngeschäft in diesem Zeitraum eröffneten entsprechendes Wachstumspotenzial, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Das gelte nicht zuletzt für die im Anlage-Managment erzielten Ergebnisse./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 435,1EUR auf Tradegate (10. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 684
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 684
Kursziel alt: 684
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte