ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2200 Pence - 'Buy'
- Jefferies hebt Diageos Kursziel auf 2200 Pence
- Einstufung bleibt unverändert auf Buy bestehen
- Neuer Chef Dave Lewis treibt den Turnaround voran
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 20,78 auf Tradegate (10. August 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +9,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 46,43 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000GBP. Von den letzten 9 Analysten der Diageo Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00GBP was eine Bandbreite von -23,44 %/+10.426,32 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2200 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Diageo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Brown Forman hat ein sehr stabiles Dividendenwachstum. Die Ausschüttungsquote ist absolut im unkritischen Bereich. Die EPS Gewinne sind vom TOP nicht weit runter. Der Konzern ist in Familienhand im Gegensatz zu Diageo. EK-Quote um 50% VS um 30% Diageo.
habe auch angefangen Diageo zu kaufen....im Gegensatz zu BF, Pernod und auch Campari ist die Verschuldung schon deutlich üppiger (EK-Quote).
Schon übel was da heute abgeht. Da wurden viele Unternehmen mit in Sippenhaft genommen.