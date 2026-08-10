Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2200 Pence - 'Buy'

Brown Forman hat ein sehr stabiles Dividendenwachstum. Die Ausschüttungsquote ist absolut im unkritischen Bereich. Die EPS Gewinne sind vom TOP nicht weit runter. Der Konzern ist in Familienhand im Gegensatz zu Diageo. EK-Quote um 50% VS um 30% Diageo.





Brown Forman ist natürlich sehr Nordamerika lastig, aber genau darin sehe ich auch eine große Chance...warum sollte es Brown Forman nicht auch gelingen in Indien usw. Fuß zu fassen. Das Kanada Geschäft ist komplett eingebrochen wegen Trump...wäre das nicht gewesen, hätte man jüngst sehr sehr gute Zahlen geliefert.





Bitte Recherchiere mal selbst...aus meiner Sicht sind Kurse unter 30 Dollar ein absoluter Benefit....Ein All Time High ist bei Brown Forman sowie den anderen Spirituosen Aktien nur eine Frage der Zeit....Kann 3, 10 oder auch 20 Jahre dauern, aber es wird kommen MÜSSEN.





Ich sage nicht dass Brown Forman alle anderen Outperformt....es ist aber für mich das beste Chance-Risiko Verhältnis....deshalb Brown Forman das CORE Investment in diesem Bereich und Campari, Pernod und Diageo die Satelitten...weitere wären Suntory und Zwack Unicum (die ich leider viel zu früh veräussert habe...eine schwache Leistung meinerseits)